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В Румынии проходит референдум против однополых браков

Флаг Румынии
17:40 Сегодня Телеграф
УНИАН

Новости мира: В Румынии проходит двухдневный референдум по вопросу о внесении в Конституцию поправок, связанных с определением брака.

Консервативные и религиозные группы в Румынии настаивают, чтобы в Конституции за браком было закреплено определение "союз между мужчиной и женщиной".

В настоящий момент в Основном законе он обозначается гендерно нейтрально как «союз между супругами», сообщает Deutsche Welle.

Инициаторы плебисцита - консервативная "Коалиция за семью" и ряд других групп, близких к православной церкви, - настаивают на том, чтобы формулировка была изменена на "союз между мужчиной и женщиной".

Как ожидается, в случае внесения соответствующих поправок, в стране будет серьезно затруднен процесс легализации однополых браков.

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Чтобы референдум был признан состоявшимся, необходимо, чтобы явка составила не менее 30% от имеющих право голоса граждан Румынии. Всего в стране их насчитывается почти 19 млн человек.

Правозащитники и целый ряд депутатов Европарламента уже подвергли инициативу жесткой критике. В ней усмотрели нарушение стандартов прав человека, которые являются в ЕС обязательными.

Представители "Коалиция за семью" и других консервативных и религиозных групп собрали порядка 3 млн подписей в поддержку проведения референдума.

Гомосексуальность долгое время находилась в Румынии под запретом, но в 2000 году под давлением Совета Европы и Евросоюза была легализована. Румынский парламент тогда принял закон, который запрещает дискриминацию по признаку сексуальной ориентации в различных сферах жизни. Однополые браки в стране не регистрируются.

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Новости мира, Однополые браки, Референдум против однополых браков, Румыния.
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