В Солсбери рядом с домом Скрипаля пройдет концерт "Из России с любовью"

В британском городе Солсбери состоится концерт под названием "Из России с любовью" - через несколько месяцев после того, как там отравили экс-шпиона Сергея Скрипаля с дочерью и смерти британской гражданки, отравленной вместе с партнером в городке Эймсбери. Об этом сообщает издание The Independent.

"Церковь в Солсбери проведет концерт под названием "Из России с любовью" через несколько месяцев после того, как женщина погибла и еще трое были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок"", - говорится в сообщении.

Название концерта совпадает с одноименным романом о Джеймсе Бонде, вымышленном агенте британской разведки MI6.

Концерт классической музыки, который состоится 13 октября в церкви Святого Мартина в Солсбери, рекламируют постеры с изображением российского флага и большим сердцем.

Плакат, который рекламировал событие, был обнаружен на автостоянке в нескольких метрах от Солисберийского собора, о котором в своем интервью рассказывали подозреваемые в отравлении Скрипаля Александр Петров и Руслан Боширов.

Одна из организаторов и исполнителей концерта Джил Болтон утверждает, что выступление было запланировано на год вперед и не связано с событиями в Солсбери.

Как сообщалось, 5 сентября британские прокуроры назвали причастными к отравлению бывшего сотрудника российских спецслужб Сергея Скрипаля и его дочери Юлии двух россиян - Александра Петрова и Руслана Боширова. По мнению Великобритании, оба являются офицерами российской разведки.

Издание The Insider и проект расследований Bellingcat 26 сентября сообщили, что настоящее имя Боширова - Анатолий Чепига. По данным журналистов, он полковник ГРУ РФ и имеет звание "герой России".

30 июня произошло отравление "Новичком" двух человек в соседнем с Солсбери городе Эймсбери. Мать троих детей Дон Стерджесс умерла. Ее партнер, 45-летний Чарли Роули, который также отравился веществом, остается в больнице.