День Независимости Украины

Новости Европы

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Суббота, 06.10.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: В Солсбери рядом с домом Скрипаля пройдет концерт "Из России с любовью"
В Солсбери рядом с домом Скрипаля пройдет концерт "Из России с любовью"
Новости: В Чернобыльской зоне появилась первая солнечная электростанция
В Чернобыльской зоне появилась первая солнечная электростанция
Новости: Бокс. Анонс главных боев уик-энда
Бокс. Анонс главных боев уик-энда
Новости: Покров Пресвятой Богородицы 2018: традиции, запреты, приметы, обряды и гадания
Покров Пресвятой Богородицы 2018: традиции, запреты, приметы, обряды и гадания

В Солсбери рядом с домом Скрипаля пройдет концерт "Из России с любовью"

Солсбери
18:05 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости мира: концерт состоится менее чем в двух милях от дома Скрипаля и не слишком далеко от скамейки, где в марте бывшего шпиона вместе с дочкой нашли без сознания.

В британском городе Солсбери состоится концерт под названием "Из России с любовью" - через несколько месяцев после того, как там отравили экс-шпиона Сергея Скрипаля с дочерью и смерти британской гражданки, отравленной вместе с партнером в городке Эймсбери. Об этом сообщает издание The Independent.

"Церковь в Солсбери проведет концерт под названием "Из России с любовью" через несколько месяцев после того, как женщина погибла и еще трое были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок"", - говорится в сообщении.

Название концерта совпадает с одноименным романом о Джеймсе Бонде, вымышленном агенте британской разведки MI6.

Концерт классической музыки, который состоится 13 октября в церкви Святого Мартина в Солсбери, рекламируют постеры с изображением российского флага и большим сердцем.

Плакат, который рекламировал событие, был обнаружен на автостоянке в нескольких метрах от Солисберийского собора, о котором в своем интервью рассказывали подозреваемые в отравлении Скрипаля Александр Петров и Руслан Боширов.

Отравление в Солсбери: Bellingcat установил настоящие имя "Петрова"
Отравление в Солсбери: Bellingcat установил настоящие имя "Петрова"Читать полностью

Одна из организаторов и исполнителей концерта Джил Болтон утверждает, что выступление было запланировано на год вперед и не связано с событиями в Солсбери.

Как сообщалось, 5 сентября британские прокуроры назвали причастными к отравлению бывшего сотрудника российских спецслужб Сергея Скрипаля и его дочери Юлии двух россиян - Александра Петрова и Руслана Боширова. По мнению Великобритании, оба являются офицерами российской разведки.

Издание The Insider и проект расследований Bellingcat 26 сентября сообщили, что настоящее имя Боширова - Анатолий Чепига. По данным журналистов, он полковник ГРУ РФ и имеет звание "герой России".

30 июня произошло отравление "Новичком" двух человек в соседнем с Солсбери городе Эймсбери. Мать троих детей Дон Стерджесс умерла. Ее партнер, 45-летний Чарли Роули, который также отравился веществом, остается в больнице.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Из России с любовью, Отравление Скрипалей, Солсбери, Церковь в Солсбери.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости Европы

В Румынии проходит двухдневный референдум относительно однополых браков СМИ: Россия развращает британских подростков Болгарская церковь воздерживается от обсуждения автокефалии УПЦ

Последние новости

UFC 229. Волков и Льюис устроили потасовку на взвешивании (Видео) На Львовщине возобновили водоснабжение Съемочная группа рассказала правду о проекте "Битва экстрасенсов"
Сегодня читают
01 В Украине подешевеет валюта
02 Формула перерасчета пенсий в 2019 году
03 Врачи объяснили, сколько раз в неделю стоит принимать душ
04 Отравление в Солсбери: Bellingcat установил настоящие имя "Петрова"
05 Макгрегор - Нурмагомедов: где и когда смотреть бой в Украине
Новости сегодня
18:22 Севастова и Возняцки сыграют в финале теннисного турнира в Пекине
18:22 Саудовская Аравия предсказала уход России с рынка нефтепродуктов
18:15 Жители Украины попросили Порошенко запретить пользоваться телефонами на переходах
18:03 В Сети появилось видео прощания с легендарным шансонье Шарля Азнавура
18:02 Драка фанатов на взвешивании Нурмагомедов - Макгрегор (Видео)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: В Польше нашли остатки трех бывших советских баз
В Польше нашли остатки трех бывших советских баз
Новости: В Румынии проходит референдум против однополых браков
В Румынии проходит референдум против однополых браков
Новости: Юнкер считает, что компромисс по Brexit будет найден
Юнкер считает, что компромисс по Brexit будет найден
Новости: Факты, подтверждающие истинность сказанного в Священном Писании (Фото)
Факты, подтверждающие истинность сказанного в Священном Писании (Фото)
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь