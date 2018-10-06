В Польше нашли остатки трех бывших советских баз

На западе Польши польский исследователь Гжегож Кяршис обнаружил элементы трех бывших советских баз, где должны были храниться ядерные боеголовки.

Соответствующая инфраструктура была создана в 1969 году в населенных пунктах Темплево Любуского воеводства, Бжезніца-Колония Великопольского воеводства и Поборськ Западнопоморского воеводства на западе РП, информирует Onet.pl.

Как отметил Кяршис, который работает на кафедре археологии Щецинского университета, выявить подземные бункеры для хранения ядерного оружия ему помог анализ рассекреченных снимков этой местности со шпионских спутников ЦРУ. Кроме того, он дополнительно применил лазерное авиационное сканирование местности, которое в последнее время активно применяется в археологии.

И в советских военных базах рядом с жилыми домами, дорогами, местами для посадки вертолетов были выявлены неизвестные раньше элементы: огневые рубежи, которые окружали все три базы, хранилища для автомобилей, которые должны были перевозить боеголовки, а также подземные бетонные склады для хранения боеголовок. Исследователю удалось установить тропы передвижения советских солдат во время патрулирования баз, замаскированные под наблюдательные пункты.

Исследователь установил, что базы не охранялись противоракетными комплексами, потому что не было выявлено характерных следов от размещения пусковых установок.

Кяршис не уверен в том, что в этих местах хранилось ядерное оружие. В бункерах не выявлено характерного в этой ситуации повышенного радиационного излучения. Измерение радиационного фона не показало увеличение показателей, что значит: боеголовок там не было, или на месте была организована образцовая радиологическая защита.

Ученый планирует опубликовать результаты исследований в 2019 году.