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В Латвии играет российский гимн

Выборы в Латвии
00:09 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Новости мира: Хакеры взломали латвийскую социальную сеть draugiem.lv, теперь для всех входящих в нее играет российский гимн и появляются фотографии Путина.

В Латвии в день парламентских выборов хакеры взломали социальную сеть draugiem.lv – при попытке зайти в сеть звучит российский гимн, появляются российский флаг и фотографии с президентом Путиным и "зелеными человечками". Об этом сообщает Delfi.

Хакеры разместили на сайте фотографии с надписью: "Товарищи латыши, это касается вас. Граница России нигде не заканчивается". "Русский мир может и должен объединить всех, кому дорого русское слово и русская культура, где бы они не жили, в России или за ее пределами. Почаще употребляйте это словосочетание - "Русский мир". Пользователи из Литвы подтверждают хакерскую атаку в Twitter.

Представитель Draugiem Group Янис Палкавниекс подтвердил агентству LЕТА, что на сайт Draugiem.lv осуществлена кибератака. Деятельность портала приостановлена на несколько часов. Пресс-секретарь учреждения по предотвращению инцидентов с безопасностью в сфере информационных технологий Cert.lv Лига Бесере сообщила, что Cert.lv активно работает над выяснением причин и источников взлома.

В Латвии в субботу, 6 октября, проходят парламентские выборы, результатом которых может стать приход к власти пророссийских сил. Наибольшую поддержку (почти 15%) имеет социал-демократическая партия "Saskana" ("Согласие") рижского мэра Нила Ушакова, ориентирована преимущественно на российского избирателя.

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Новости мира, Выборы, Гимн, Латвия, Россия, Соцсеть, Хакеры.
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