В Латвии играет российский гимн

В Латвии в день парламентских выборов хакеры взломали социальную сеть draugiem.lv – при попытке зайти в сеть звучит российский гимн, появляются российский флаг и фотографии с президентом Путиным и "зелеными человечками". Об этом сообщает Delfi.

Хакеры разместили на сайте фотографии с надписью: "Товарищи латыши, это касается вас. Граница России нигде не заканчивается". "Русский мир может и должен объединить всех, кому дорого русское слово и русская культура, где бы они не жили, в России или за ее пределами. Почаще употребляйте это словосочетание - "Русский мир". Пользователи из Литвы подтверждают хакерскую атаку в Twitter.

Vai šodien jau bijāt @draugiem? Tur Putina bilde, Krievijas himna un teksts, ka Krievijas robeža nav akmenī kalta. pic.twitter.com/VLC38YIsvj — Renāte (@Rrrnate) 6 октября 2018 г.

Представитель Draugiem Group Янис Палкавниекс подтвердил агентству LЕТА, что на сайт Draugiem.lv осуществлена кибератака. Деятельность портала приостановлена на несколько часов. Пресс-секретарь учреждения по предотвращению инцидентов с безопасностью в сфере информационных технологий Cert.lv Лига Бесере сообщила, что Cert.lv активно работает над выяснением причин и источников взлома.

Ja gribat sajusties neomulīgi, lasot tekstu, ka "Krievijas robežas nekur nebeidzas" un paklausīties Krievijas himnu, tad, ieejot @draugiem, ir tāda iespēja. Uzlauzti? @Valsts_policija pic.twitter.com/qRqMDk0RCG — Anastasija Tetarenko (@te_anastasija) 6 октября 2018 г.

В Латвии в субботу, 6 октября, проходят парламентские выборы, результатом которых может стать приход к власти пророссийских сил. Наибольшую поддержку (почти 15%) имеет социал-демократическая партия "Saskana" ("Согласие") рижского мэра Нила Ушакова, ориентирована преимущественно на российского избирателя.