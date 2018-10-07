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В Австрии проходит "Долгая музейная ночь"

Lange Nacht der Museen
02:14 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости мира: Акция "Долгая музейная ночь" уже в 19-й раз стартовала в более чем 700 музеях Австрии.

Около 700 музеев и галерей открыли в субботу свои двери для посетителей по всей территории Австрии в рамках главного музейного события года -"Долгая музейная ночь" (Lange Nacht der Museen). С 18.00 субботы до часа ночи воскресенья все желающие смогут по единому билету посетить любые музеи Вены и всей страны.

В этом году спонсированная Австрийской телерадиокомпанией ORF "Долгая музейная ночь" пройдет уже в 19-й раз. Участие в событии принимают, кроме прочих, знаменитые Музей истории искусств, галереи Альбертина и Бельведер, Музей Леопольда, Музей истории природы, Дом музыки, Дом Моцарта и многие другие. Кроме уже известных многим мест, этой ночью свои двери откроют и немало новых культурных заведений. В дополнение к разнообразным выставкам, предлагается много увлекательных и специализированных мероприятий. Единый билет на все музеи, которые только можно успеть обойти до 1 ночи, стоит 15 евро. Для школьников, студентов, пенсионеров, инвалидов действует льготный билет за 12 евро. Детям до 12 лет - вход бесплатный. Кроме того, во многих музеях для детей организованы специальные детские программы и сюрпризы.

В центре столиц каждой федеральной земли находятся точки сбора Treffpunkt Museum, где, в частности, можно приобрести билет и получить буклеты, оттуда начинаются и большинство пешеходных и автобусных маршрутов. В Вене билет в рамках "Долгой музейной ночи" является также и билетом на проезд в общественном транспорте и на специальных автобусах-шаттлах, которые для удобства посетителей будут курсировать между различными музеями. Ожидается, что в течение ночи только многочисленные столичные музеи посетят десятки тысяч жителей и гостей города. У входов в популярных музеев и галерей выстраиваются многочисленные очереди.

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Новости мира, "Долгая музейная ночь", Lange Nacht der Museen, Австрия, Европа, Музеи.
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