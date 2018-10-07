Выборы в Латвии: Лидирует "Согласие"

Выборы в национальный парламент (Сейм) прошли в субботу в Латвии. Согласно предварительным данным Центризбиркома, победу на них одерживает социал-демократическая партия "Согласие", набирающая 20,83% голосов, сообщает УНН со ссылкой на местное издание Delfi.

Как сообщил ЦИК страны на основе подсчета голосов с 645 избирательных участков из 1078, социал-демократическая партия "Согласие", выражающая интересы русскоязычного населения Латвии, лидирует на выборах в Сейм с 20,83% голосов избирателей. За ней следует партия "Кому принадлежит государство", которую поддержали 14,08% граждан. Тройку лидеров замыкает Новая консервативная партия с 12,72% голосов. Необходимый пятипроцентный барьер для попадания в Сейм также преодолевают Союз "зеленых" и крестьян (11,89%), который сейчас возглавляет правящую коалицию Латвии, национальное объединение "Все для Латвии! — Отчизне и свободе/Движение за национальную независимость Латвии" (10,34%), объединение "Для развития/За!" (10,08%) и партия "Новое Единство" (6,36%).

Голосование завершилось в 20:00. Согласно данным ЦИК, явка избирателей на выборах в Сейм составила 53,99% — свои голоса отдали 835 814 граждан. Об этом свидетельствуют данные с 1004 из 1076 избирательных участков по завершении голосования. Согласно местному законодательству, парламентские выборы признаются состоявшимися вне зависимости от явки избирателей.