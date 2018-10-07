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Латвия заметила военный корабль России у своих берегов

Латвия зафиксировала у границы военный корабль РФ
16:35 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости мира: ВМС Латвии зафиксировали у границы республики российский корвет "Сторожевой".

В исключительной экономической зоне Латвии недалеко от государственной границы зафиксировали российский военный корабль.

Об этом сообщает пресс-служба Национальных вооруженных сил Латвии в Twitter.

"6 октября в исключительной экономической зоне Латвии на расстоянии 14 морских миль от государственной границы был зафиксирован российский военный корабль класса “Сторожевой", - говорится в сообщении.

Военные корабли и самолеты РФ все чаще фиксируют вблизи границ Балтии.

Добавим, "Сторожевой" - это головной корвет проекта 20380 многоцелевых боевых надводных кораблей. Был спущен на воду в 2006 году и принят в состав российского флота в 2008 году. "Стерегущий" оснащен управляемым ракетным оружием и способен развивать скорость до 27 узлов (50 км/ч). Его автономность плавания составляет 15 суток. Экипаж корабля состоит из 99 человек.

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Новости мира, ВМС Латвии, ВМС РФ, Латвия, Россия.
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