Латвия заметила военный корабль России у своих берегов

В исключительной экономической зоне Латвии недалеко от государственной границы зафиксировали российский военный корабль.

Об этом сообщает пресс-служба Национальных вооруженных сил Латвии в Twitter.

"6 октября в исключительной экономической зоне Латвии на расстоянии 14 морских миль от государственной границы был зафиксирован российский военный корабль класса “Сторожевой", - говорится в сообщении.

Военные корабли и самолеты РФ все чаще фиксируют вблизи границ Балтии.

Добавим, "Сторожевой" - это головной корвет проекта 20380 многоцелевых боевых надводных кораблей. Был спущен на воду в 2006 году и принят в состав российского флота в 2008 году. "Стерегущий" оснащен управляемым ракетным оружием и способен развивать скорость до 27 узлов (50 км/ч). Его автономность плавания составляет 15 суток. Экипаж корабля состоит из 99 человек.