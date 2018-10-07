День Независимости Украины

Новости Европы

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Воскресенье, 07.10.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Порошенко назвал самую важную реформу
Порошенко назвал самую важную реформу
Новости: Новая программа: киевляне смогут меньше платить за отопление
Новая программа: киевляне смогут меньше платить за отопление
Новости: Киевский Арсенал убедительно победил Ворсклу в Полтаве
Киевский Арсенал убедительно победил Ворсклу в Полтаве
Новости: Сестра Кейт Миддлтон рассказала, как готовится к появлению первенца
Сестра Кейт Миддлтон рассказала, как готовится к появлению первенца

Жену премьер-министра Израиля судят за растрату бюджетных средств

Сара Нетаньяху
20:34 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости мира: Суд в Израиле начал рассматривать дело супруги Нетаньяху о мошенничестве.

Суд в Израиле начал рассмотрение дела супруги премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху - Сары - по обвинениям в мошенничестве и злоупотреблении общественным доверием, сообщает в воскресенье газета "Таймс оф Исраэл".

Рассмотрение дела проходит в Магистратском суде Иерусалима. Газета отмечает, что речь идет о предварительном судебном заседании. Оно продлилось 45 минут.

На заседании адвокат С.Нетаньяху Йосси Коэн попросил отложить полноценный судебный процесс в связи с путаницей в документах, которые защита получила от обвинения.

В результате суд назначил проведение еще одного предварительного заседания на 13 ноября. Оно пройдет за закрытыми дверями.

Израильская прокуратура предъявила обвинения в систематическом мошенничестве и злоупотреблении общественным доверием супруге премьер-министра Израиля в конце июня.

Сторона обвинения считает, что С.Нетаньяху неправомерно расходовала бюджетные деньги. В частности, она потратила сумму примерно в $100 тыс. на заказы еды в резиденцию премьер-министра страны из люксовых ресторанов. Отмечается, что речь идет о нарушениях, допущенных за период с сентября 2010 года по март 2013 года.

По версии следствия, подобными действиями супруга премьера нарушала правила, которые предусматривают запрет на заказы готовой еды из ресторанов непосредственно в резиденцию в том случае, если в ней уже и так работают повара. Между тем, в период с 2010 по 2013 год в резиденции работал персонал, специально нанятый для приготовления еды для премьера и его супруги, а также их гостей.

Сама супруга премьер-министра ранее отвергла все обвинения в свой адрес.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Биньямин Нетаньяху, Израиль, Сара Нетаньяху, Суд.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости Европы

Жители Германии поддержали идею запретить смартфоны в школах Выборы в Латвии: Лидирует "Согласие" В Австрии проходит "Долгая музейная ночь"

Последние новости

Палкин жестко раскритиковал судейство матча Шахтер - Заря Продюсер "Бондианы" рассказала, почему агент 007 никогда не будет женщиной В США свадебный лимузин убил 20 человек
Сегодня читают
01 Нурмагомедов - Макгрегор: события боя UFC 229
02 Нурмагомедов - Макгрегор. Видео боя
03 Тяжелейший нокаут в бою Волков - Льюис за 11 секунд до конца поединка (Видео)
04 В Украине попросили Президента изменить правила захоронений
05 Гороскоп на сегодня, 7 октября: все знаки Зодиака
Новости сегодня
22:26 Селезнев вновь забил за Акхисар (Видео)
22:22 Великолепные женские портреты от украинского фотографа (Фото)
22:20 В Одессе на стоянке сгорели пять автомобилей
22:18 Медики объяснили, почему возникают синяки
22:10 Лихие девяностые: как это было (Фото)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: США угрожает новая природная стихия
США угрожает новая природная стихия
Новости: Синоптик рассказала об изменениях в климате Украине за последние годы
В Украине изменился климат
Новости: Назван лучший учитель Украины
Назван лучший учитель Украины
Новости: Эти продукты можно есть перед сном без вреда для фигуры
Эти продукты можно есть перед сном без вреда для фигуры
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь