Жену премьер-министра Израиля судят за растрату бюджетных средств

Суд в Израиле начал рассмотрение дела супруги премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху - Сары - по обвинениям в мошенничестве и злоупотреблении общественным доверием, сообщает в воскресенье газета "Таймс оф Исраэл".

Рассмотрение дела проходит в Магистратском суде Иерусалима. Газета отмечает, что речь идет о предварительном судебном заседании. Оно продлилось 45 минут.

На заседании адвокат С.Нетаньяху Йосси Коэн попросил отложить полноценный судебный процесс в связи с путаницей в документах, которые защита получила от обвинения.

В результате суд назначил проведение еще одного предварительного заседания на 13 ноября. Оно пройдет за закрытыми дверями.

Израильская прокуратура предъявила обвинения в систематическом мошенничестве и злоупотреблении общественным доверием супруге премьер-министра Израиля в конце июня.

Сторона обвинения считает, что С.Нетаньяху неправомерно расходовала бюджетные деньги. В частности, она потратила сумму примерно в $100 тыс. на заказы еды в резиденцию премьер-министра страны из люксовых ресторанов. Отмечается, что речь идет о нарушениях, допущенных за период с сентября 2010 года по март 2013 года.

По версии следствия, подобными действиями супруга премьера нарушала правила, которые предусматривают запрет на заказы готовой еды из ресторанов непосредственно в резиденцию в том случае, если в ней уже и так работают повара. Между тем, в период с 2010 по 2013 год в резиденции работал персонал, специально нанятый для приготовления еды для премьера и его супруги, а также их гостей.

Сама супруга премьер-министра ранее отвергла все обвинения в свой адрес.