Исчезновение журналиста в Турции: Эрдоган пообещал лично следить за расследованием

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что лично следит за расследованием исчезновения известного саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Hurriyet daily news.

"С божьей помощью мы не окажемся перед неприятной ситуацией" - заявил Эрдоган, назвав Хашогги "журналистом и другом".

"Чтобы не выяснилось, мы будем первыми, кто расскажет об этом миру", - сказал он.

Турецкий лидер отметил, что он все еще надеется на благополучный исход расследования.

Он выразил сожаление по поводу того, что все это случилось в Турции.

Эрдоган добавил, что власти Турции изучают все записи с камер видеонаблюдения и отслеживают прибытия и вылеты в аэропорту, но отметил, что в стране будут ждать результатов расследования прокуратуры.

Как сообщалось, турецкие следователи считают, что журналиста-критика саудовского режима Джамаля Хашогги который исчез в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле, могли убить.