Завершение Октоберфеста: СМИ рассказали, сколько пива было выпито в этом году

В Мюнхене в воскресенье, 7 октября, завершается традиционный народный фестиваль Октоберфест.

Об этом сообщает DW.

"Посетители 185-го Октоберфеста выпили около 7,5 миллионов литров пива. Литровая кружка пива в этом году стоила около 11,50 евро - в среднем на 55 центов больше, чем год назад. При этом количество употребленной еды, по первым оценкам организаторов, увеличилось на 10%", - отмечается в сообщении.

За порядком на Октоберфесте следили около 600 полицейских, у которых были закреплены на одежде видеокамеры, полицейским помогали сотни охранников частных агентств.

Мероприятие 5 октября посетили бывший президент США Билл Клинтон и его супруга Хиллари, экс-кандидат в президенты Соединенных Штатов на выборах в 2016 году.