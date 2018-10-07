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Завершение Октоберфеста: СМИ рассказали, сколько пива было выпито в этом году

Октоберфест
23:32 Вс, 7 Октябрь 2018 Телеграф
Укринформ

Новости мира: В 2018 году мероприятие посетили порядка 6,3 миллионов человек - это на 100 тысяч больше, чем на год раньше.

В Мюнхене в воскресенье, 7 октября, завершается традиционный народный фестиваль Октоберфест. 

Об этом сообщает DW.

"Посетители 185-го Октоберфеста выпили около 7,5 миллионов литров пива. Литровая кружка пива в этом году стоила около 11,50 евро - в среднем на 55 центов больше, чем год назад. При этом количество употребленной еды, по первым оценкам организаторов, увеличилось на 10%", - отмечается в сообщении.

За порядком на Октоберфесте следили около 600 полицейских, у которых были закреплены на одежде видеокамеры, полицейским помогали сотни охранников частных агентств.

Мероприятие 5 октября посетили бывший президент США Билл Клинтон и его супруга Хиллари, экс-кандидат в президенты Соединенных Штатов на выборах в 2016 году.

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Новости мира, Германия, Мюнхен, Октоберфест, Пиво, Фестиваль.
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