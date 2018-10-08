Количество погибших при взрыве многоэтажки в Кишиневе увеличилось

В результате взрыва в многоэтажном доме в жилом комплексе Рышкановка в столице Молдовы четыре человека погибли, шестеро, в том числе один из спасателей, получили травмы различной степени тяжести. Информацию об этом подтвердили в Генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациям при МВД Молдовы.

"В понедельник утром, 8 октября, под завалами разрушенных в результате взрыва в жилом доме конструкций спасатели нашли тело еще одной погибшей женщины. В настоящее время правоохранители устанавливают ее личность", - говорится в сообщении.

Накануне под завалами были найдены тела 30-летней женщины и ребенка. Также 77-летний мужчина, пострадавший от взрыва, скончался в больнице. Спасательные работы продолжаются.

Правительством Молдовы было принято решение выделить родственникам погибших по 50 тысяч леев (чуть более 2,5 тысячи евро), а мэрия Кишинева выделила из бюджета 10 миллионов леев (более полумиллиона евро), необходимых для приобретения новых квартир.

В настоящее время проводится техническая экспертиза многоэтажного жилого дома, чтобы выяснить, подлежат ли ремонту разрушенные квартиры, так как в результате взрыва пострадали и часть несущих конструкций дома.

Генеральная прокуратура Молдовы возбудила уголовное дело по статье "Убийство по неосторожности". Если вина хозяев квартиры будет доказана, им грозит тюремное заключение сроком до шести лет.

Как сообщалось, поздним вечером в субботу, 6 октября, в 16-этажном жилом доме в Кишиневе произошел мощный взрыв. В результате взрыва были разрушены квартиры на четырех этажах. По данным спасателей и криминалистов, на одном из этажей в квартире взорвался газовый баллон. Дом не подключен к сети центрального газоснабжения.