Самый крупный в мире розовый бриллиант выставлен на продажу (Видео)

Самый крупный из розовых бриллиантов в истории Сhristie's выставлен на продажу - всего за 50 миллионов долларов. Об этом сообщает сайт "Jetsetter.ua". "Бриллиант прямоугольной формы, оттенок которого описан как "fancy vivid pink" (ярко-розовая фантазия), будет выставлен на продажу 13 ноября на аукционе Сhristie's Magnificent Jewels в Женеве. Перед этим драгоценный камень будет представлен в Гонконге, Лондоне и Нью-Йорке", - говорится в сообщении. Уникальный бриллиант The Pink Legacy ("Розовое наследие") весом в 18,69 карата является, по словам исполнительного вице-президента Института антгеммології США Тома Мозеса, "одним из самых редких из всех ранее представленных в мире драгоценных камней". Он уникален благодаря классической огранке, невероятной чистоте, насыщенности цвета и, конечно, яркости. Christie's ожидает, что самый большой бриллиант, который когда-либо предлагался на аукционе, будет продан за 50 миллионов долларов, опередив все предыдущие легальные сделки по продаже розовых бриллиантов в мире. Напомним, в прошлом году в ноябре на аукционе Сhristie's в Гонконге алмаз овальной формы Pink Promise ("Розовое обещание") весом в 14,93 карата был продан за 32,5 миллиона долларов.