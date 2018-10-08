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Депутатка лишила большинства коалицию в парламенте Эстонии

Флаг Эстонии
15:30 Сегодня Телеграф
eurointegration.com.ua
Фото: Pixabay

Новости мира: Правящая коалиция потеряла большинство в парламенте Эстонии в связи с выходом из фракции партии "Отечество" беспартийного депутата.

Беспартийный депутат Рийгикогу Тийна Кангра объявила о своем выходе из фракции партии "Отечество". После этого у политсил, входящих в правительственную коалицию, осталось в парламенте 50 мандатов из 101.

Об этом пишет ERR.

Кангра сказала, что разочаровалась в социальной политике "Отечества". По словам Кангра, после ее выхода из фракции коалиция не может гарантировать себе большинство голосов, поэтому за время, оставшееся до выборов, ей, скорее всего, придется гораздо больше сотрудничать с другими парламентскими партиями и, возможно, даже изменить часть планов.

"Даже если упрощенная математика может дать парламентской оппозиции большинство, то ее еще надо реализовать. Сейчас у правительственной политики поддержка более 50 голосов", - заявил премьер-министр Юри Ратас, председатель Центристской партии Эстонии.

Выборы в Рийгикогу запланированы на 3 марта 2019 года.

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Новости мира, Коалиция Эстонии, Партия Отечество, Правительство Эстонии, Эстония.
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