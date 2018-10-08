Греческие Салоники массово заполонили мигранты

Второй по величине греческий город Салоники переживает внезапный всплеск количества незаконных мигрантов, пересекающих сухопутную границу с Турцией.

Об этом сообщает The Times.

Город фактически превратился в импровизированный лагерь для мигрантов, а полиция не может их задерживать, так как полицейские участки переполнены.

"Все, что мы делали в эти последние несколько дней, это проверяли незаконных беженцев. Но наши камеры для предварительного заключения заполнены, и у нас больше нет места", - сказал Теодорос Царидис, один из руководителей полиции в Салониках.

По словам Царидиса, ситуация настолько ухудшилась, что незаконные беженцы размещаются в коридорах полицейских участков. "Государство должно вмешаться. Так не может дальше продолжаться", - добавил он.

Десятки мигрантов, в основном из Ирана и Ирака, уже несколько дней живут у главного полицейского участка в Салониках, ожидая формального ареста, который позволит начать процесс поиска убежища в Греции.

По официальным данным, с начала года количество мигрантов в Салониках увеличилось с 2500 до почти 11 тысяч человек.