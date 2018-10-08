День Независимости Украины

Новости Европы

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Понедельник, 08.10.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Порошенко: Мы уже сейчас видим, что РФ вмешиваться в избирательную кампанию
Порошенко: Мы уже сейчас видим, что РФ вмешиваться в избирательную кампанию
Новости: С начала года армии передали 3,5 тыс. единиц вооружения и техники
С начала года армии передали 3,5 тыс. единиц вооружения и техники
Новости: Уже известна половина номинантов на Золотой мяч 2018
Уже известна половина номинантов на Золотой мяч 2018
Новости: Новолуние 9 октября 2018: что можно и что нельзя делать в этот день
Новолуние 9 октября 2018: что можно и что нельзя делать в этот день

Греческие Салоники массово заполонили мигранты

Греция
16:17 Сегодня Телеграф
eurointegration.com.ua

Новости мира: Салоники страдают от наплыва мигрантов, которые физически не помещаются в отделения местной полиции.

Второй по величине греческий город Салоники переживает внезапный всплеск количества незаконных мигрантов, пересекающих сухопутную границу с Турцией.

Об этом сообщает The Times.

Город фактически превратился в импровизированный лагерь для мигрантов, а полиция не может их задерживать, так как полицейские участки переполнены.

"Все, что мы делали в эти последние несколько дней, это проверяли незаконных беженцев. Но наши камеры для предварительного заключения заполнены, и у нас больше нет места", - сказал Теодорос Царидис, один из руководителей полиции в Салониках.

По словам Царидиса, ситуация настолько ухудшилась, что незаконные беженцы размещаются в коридорах полицейских участков. "Государство должно вмешаться. Так не может дальше продолжаться", - добавил он.

Десятки мигрантов, в основном из Ирана и Ирака, уже несколько дней живут у главного полицейского участка в Салониках, ожидая формального ареста, который позволит начать процесс поиска убежища в Греции.

По официальным данным, с начала года количество мигрантов в Салониках увеличилось с 2500 до почти 11 тысяч человек.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Греция, ЕС, Мигранты, Миграционный кризис, Салоники.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости Европы

Эрдоган: Турция не нуждается в поддержке МВФ Завершение Октоберфеста: СМИ рассказали, сколько пива было выпито в этом году "Семейный" референдум в Румынии провалился

Последние новости

Самые крутые сериалы этой осени Обзор седьмого тура Украинской хоккейной лиги (Видео) Жириновский упал прямо на сцене (Видео)
Сегодня читают
01 Появились новые подробности убийства главаря "ДНР" Захарченко
02 Погода на неделю: когда в Украине закончиться "бабье лето"
03 Под Киевом в ДТП погиб известный политолог
04 Порядок получения субсидии в Украине
05 Обращение Януковича к Путину от 1 марта 2014 находится в архиве ООН
Новости сегодня
17:21 Лукашенко пообещал раздать оружие каждому взрослому белорусу в случае войны
17:15 Если бы снимки знаменитостей на обложках журналов были без фотошопа (Фото)
17:09 Минфин перечислил средства для возобновления теплоснабжения в Киеве
17:05 Коноплянка: Я слегка шокирован, как журналисты исказили мои слова о Шевченко
16:58 Отличное настроение: веселые вечерние анекдоты 8 октября
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Названы лауреаты Нобелевской премии по экономике 2018
Названы лауреаты Нобелевской премии по экономике 2018
Новости: Порядок оформления субсидии в Украине на новый отопительный сезон
Порядок получения субсидии в Украине
Новости: Погода на неделю: когда в Украине закончиться "бабье лето"
Погода на неделю: когда в Украине закончиться "бабье лето"
Новости: Покров Пресвятой Богородицы 2018: что нельзя делать 14 октября, традиции и обряды
Покров Пресвятой Богородицы 2018: что нельзя делать 14 октября, традиции и обряды
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь