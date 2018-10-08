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Экс-глава МВД сядет в тюрьму за покупку авто для премьера Македонии

Македония
17:22 Сегодня Телеграф
eurointegration.com.ua

Новости мира: Экс-главу МВД Македонии Гордану Янкуловскую осудили на 6 лет за покупку роскошного мерседеса.

Суд в Скопье приговорил бывшую руководительницу Министерства внутренних дел Македонии за злоупотребление служебным положением при покупке правительственного Mercedes.

Как сообщает РТС, Гордану Янкуловску приговорили к шести годам лишения свободы за злоупотребление служебным положением при закупке роскошного бронированного автомобиля Mercedes S600 Guard для нужд премьер-министра.

О покупке стало известно в 2015 году, когда тогдашняя оппозиция, а сегодня правящая партия, обнародовала детали разговора между Груевским и его близким соратником Янкуловской. Премьер просил, чтобы МВД приобрело автомобиль, на котором он будет ездить, и общество об этом не узнает.

Суд признал, что Mercedes был закуплен Министерством внутренних дел для нужд экс-премьера по условиям тендера, выгодным лишь одному поставщику. Суд также признал, что автомобиль был приобретен незаконно, чтобы выполнить желание премьера ездить именно на этом авто.

Янкуловска может оспорить приговор в апелляционном суде Скопье.

Экс-министра внутренних дел ожидает еще два судебных процесса о нарушениях во время выборов, незаконном уничтожении подслушивающих устройств и незаконном прослушивании около 5000 телефонных номеров.

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Новости мира, Гордана Янкуловская, Македония, Скопье.
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