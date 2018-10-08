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Глава МИД обвинил французского министра в агрессии против Венгрии

Петер Сиярто
18:07 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Петер Сиярто обвинил французского министра Натали Луазо в "открытой агрессии" в отношении Венгрии.

Министерство иностранных дел Венгрии возмущено высказываниями министра по европейским делам Франции Натали Луазо и не собирается ни в чем уступать.

Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел и торговли Венгрии Петера Сиярто.

"Венгерское правительство не откажется ни от одного шага и будет защищать безопасность Венгрии всеми своими силами", - заявил министр.

В интервью, опубликованном в журнале L'Obs, Натали Луазо сказала, что против Венгрии нужно совершить "историческую битву", поскольку Венгрия находится на неправильном пути, а европейских радикалов (венгерское правительство - ред.) нужно остановить. По ее мнению, верховенство права находится в опасности в Венгрии, происходит государственное давление на свободу прессы, судебная система также находится под угрозой.

В своем выступлении Сиярто отметил, что министр французского правительства проявляет открытую агрессию и презирает Венгрию. "Французский политик хочет указать народу Венгрии, как он должен жить, и не готова согласиться с тем, что венгры в третий раз избрали Виктора Орбана и его правительство большинством в две трети голосов на демократических выборах", - добавил он.

Сиярто добавил, что французский министр, занимая проиммиграционную позицию, называет французское правительство прогрессивным, однозначно рассматривая венгерское как "отстающее". "Кажется, что французское правительство считает такие ценности, как безопасность, охрана границ и христианская культура, устаревшими, но венгры остаются верными этим ценностям, и" мы не хотели бы броситься в бездну, в которую ведет так называемый прогресс на высокой скорости".

Как сообщалось, Сиярто заявил, что отказ Франции от финансирования стран ЕС, которые нарушают правила сообщества относительно приема беженцев, свидетельствует о "колониальном тоне" Парижа, который неприемлем в адрес Будапешта.

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Новости мира, Венгрия, МВД Венгрии, Натали Луазо, Петер Сиярто, Франция.
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