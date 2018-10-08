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Италия и Франция совместно ликвидируют загрязнения у Корсики

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19:26 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости мира: Италия и Франция устраняют последствия разлива топлива после столкновения двух судов у Корсики.

Италия и Франция приступили к сбору нефтепродуктов возле острова Корсика после того, как в этой части Средиземного моря столкнулись два судна, сообщают в понедельник западные СМИ.

По данным СМИ, из-за столкновения двух судов, которые шли под флагами Туниса и Кипра, произошел разлив топлива. К настоящему моменту диаметр пятна достигает 20 км.

При этом из-за сильного ветра загрязнение быстро распространяется в северо-западном направлении.

Франция и Италия уже направили к месту происшествия специалистов и, как ожидается, операция по очистке вод продлится в течение нескольких дней.

Ранее в понедельник близ Корсики судно под тунисским флагом протаранило судно под флагом Кипра. В результате инцидента никто не пострадал.

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Новости мира, Италия, Кипр, Корсика, Средиземное море, Тунис, Франция.
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