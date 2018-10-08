В ЕС придумали, как оперативно реагировать на гражданские кризисы

Евросоюз может и должен играть более весомую роль в предотвращении кризисов на европейском пространстве и их менеджменте.

Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас, выступая в понедельник в Федеральной академии политики безопасности, сообщает корреспондент.

"Чтобы поддерживать Европу приспособленной к современному миру, подверженному конфликтам, нам также необходимо увеличить возможности реагирования на кризисные ситуации. Для этого мы должны стать более профессиональными и быстрыми в европейских миссиях. Средством для этого является создание "Европейского экспертного центра по урегулированию гражданских кризисов", - заявил Маас.

По его словам, центр призван в качестве поставщика услуг оперативно содействовать управлению гражданскими кризисами. Он должен помогать создать общее понимание в случаях, когда разные страны имеют различные концепции и методы работы в рамках миссий. В Берлине убеждены, что влияние ЕС во многих кризисах зависит в основном от единства содружества.

Министр привел примеры работы действующих миссий - в частности, по помощи гражданских экспертов и полицейских в Украине в рамках миссии ЕС по оказанию содействия в реформировании гражданского сектора безопасности (EUAM), которые обучают украинских коллег современным методам деэскалации при проведении демонстраций. В миссии участвуют эксперты из Швеции, Италии, Португалии, Румынии и Германии.

По мнению главы немецкой дипломатии, повысить способность ЕС реагировать на кризисы могут также так называемые пилоты стабилизации. Когда происходит эскалация политического конфликта, ЕС должен быть в состоянии предоставить небольшую, высокомобильную разведывательную единицу. "Пилот стабилизации" может экстренно прибыть на территорию конфликта, чтобы быстро предоставить первую ситуационную картину происходящего для ЕС. Такой подход может стать ядром для будущей миссии единой политики обороны и безопасности или для использования инструментов Европейской Комиссии, считает министр.

Это же касается и работы в Совете Безопасности ООН, непостоянным членом которого Германия будет, начиная с 1 января 2019 года. Девизом ФРГ в этом органе на 2 года будет "Предотвращать кризисы, управлять конфликтами, содействовать миру".

Суммируя, Маас отметил, что мир и безопасность находятся сегодня перед лицом таких угроз, каких давно уже не испытывали. Среди угроз он назвал "выход из международных соглашений даже самых близких союзников, вплоть до нарушений международного права со стороны России, нашего большого соседа; тема Украины, незаконная аннексия Крыма, все вопросы, конфликты, кризисы, которые сохраняются до сегодняшнего дня".