Испания недовольствует по поводу соглашения о Brexit

Новости мира: В Испании выразили недовольство по поводу отсутствия деталей решения проблемы Гиблартара в соглашении о Brexit.

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что его правительство раздраженное отсутствием деталей решения проблемы Гиблартара в соглашении о Brexit, а именно того, что ее должны решать должностные лица в Мадриде и Лондоне.

Во время визита в испанский город Вальядолид в среду Санчес сказал на пресс-конференции, что этот вопрос является двусторонним и очень важным для Испании, сообщает Associated Press.

Он повторил свою угрозу, что Испания проголосует против запланированной сделки, если ее интересы не будут приняты во внимание.

Великобритания настаивает на том, что Гибралтар является частью Соединенного Королевства, но Испания утверждает, что это не так. Мадрид заявляет, что претендует на суверенитет над Гибралтаром.

Гибралтар, который расположен на южном побережье Испании и является британской территорией с 1713 года, является одним из основных спорных моментов в англо-испанских отношениях. Этот внешнеполитический вопрос проверяет на прочность 5-месячное правительство меньшинства Санчеса.