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Великобритания заключила политическую декларацию с ЕС

Великобритания заключила политическую декларацию с ЕС
14:47 Чт, 22 Ноябрь 2018 Телеграф Укринформ

Новости мира: Великобритания согласовала декларацию с Еврокомиссией о будущих отношениях сторон после выхода страны с ЕС.

Участники переговоров между Европейской комиссией и Великобританией согласовали политическую декларацию о будущих отношениях сторон после выхода страны из ЕС. Об этом сообщил президент Европейского совета Дональд Туск в Twitter.

"Только что направил 27 странам-членам ЕС проект политической декларации о будущих отношениях между ЕС и Великобританией", - написал он.

Туск также добавил, что президент Европейской комиссии сообщил ему, что проект согласован на уровне участников переговоров и согласован на политическом уровне и будет предметом одобрения лидеров.

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Как сообщалось, внеочередной саммит ЕС, посвященный завершению работы над соглашением о Brexit, состоится 25 ноября в Брюсселе. Также на саммите лидеры стран-членов ЕС должны будут одобрить политическую декларацию о будущих отношениях после выхода Великобритании из блока.

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Все по теме:

Великобритания, Еврокомиссия, Дональд Туск, Президент Европейского совета, Brexit, Политическая декларация.
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