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По инициативе фермера в Швейцарии пройдет референдум о сохранении коровам рогов

По инициативе фермера в Швейцарии пройдет референдум о сохранении коровам рогов
14:50 Чт, 22 Ноябрь 2018 Телеграф eurointegration.com.ua Фото: Pixabay

Новости мира: Швейцарцы на референдуме решат, оставлять ли коровам рога, ведь корова является национальным символом.

В Швейцарии в воскресенье состоится референдум по вопросу национального значения - должно ли государство выделять средства фермерам, которые выращивают коров и козлов в естественный способ, не удаляя им рога.

Как пишет Reuters, в Швейцарии корова является национальным символом. Причем три четверти коров в стране - безрогие.

Референдум о сохранении "достоинства домашнего скота" инициировал 66-летний фермер Армин Капауль. По его словам, рога помогают коровам общаться и регулировать температуру тела.

Инициатива фермера имеет и экономический аспект. Безрогий скот можно держать в тесных хлевах, тогда как для рогатых нужно больше пространства для содержания.

Капауль хочет, чтобы государство выделяло фермерам ежегодную субсидию в размере 190 швейцарских франков ($ 191,65) на одну единицу рогатого скота. Чтобы инициировать референдум, фермер собрал 100 тысяч подписей.

"Мы должны уважать коров такими, какие они есть. Оставьте им рога. Когда вы смотрите на них, они всегда держат голову высоко и гордятся. Если им удалить рога, они печальны", - сказал фермер в комментарии агентству.

По данным опросов, результат референдума предсказать сложно. Инициативу, вероятно, поддержат те, кто выступает против процесса удаления рогов. Рога коровам удаляют еще телятами с помощью раскаленного железа, когда животные находятся в седативном состоянии.

Критики утверждают, что процесс мучительный и неестественный. Сторонники процесса сравнивают его с кастрированием кошек или собак и утверждают, что это проблема безопасности - рогатые животные могут травмировать людей и животных.

Правительство утверждает, что субсидирование фермеров является неоправданным бременем и будет стоить 30 млн франков 3-миллиардному ежегодному сельскохозяйственному бюджету.

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Швейцария, Референдум, Корова, Рога, Рога коров.
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