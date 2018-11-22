В Албании штурмировали парламент, более 10 пострадавших

Новости мира: Во время штурма парламента Албании, участники успели подраться с местной полицией.

Несколько сотен участников акции протеста в Албании, выступающих против решения правительства снести их здания для строительства дороги, побились с полицейскими во время попытки ворваться в парламент. Об этом сообщает AP со ссылкой на заявление полиции.

"Несколько сотен протестующих побились с полицейскими во время попытки ворваться в парламент Албании, чтобы пожаловаться на решение правительства снести их здания для строительства дороги", - говорится в сообщении.

Как сказали в полиции, в результате столкновения 12 полицейских и трое протестующих получили травмы.

Отмечается, что в начале этого месяца в правительстве Албании запланировали снести 317 зданий, чтобы расширить дорогу вокруг столицы Тираны. После решения правительства люди ежедневно блокировали дорогу.

Албанские органы власти заявили, что будут покупать землю и здания у трети протестующих, у которых есть право собственности, а остальным людям заплатят сумму, которая будет совпадать с арендной платой за три года.