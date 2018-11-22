Премьер Британии рассказала о политике санкций после Brexit

Новости мира: Лондон и Брюссель после Brexit будут сотрудничать по вопросу санкций.

Будущие отношения Лондона и Брюсселя после завершения Brexit, в частности, будут подразумевать сотрудничество в санкционной политике против нарушителей международного права, заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в четверг.

"Мы продолжим работать вместе над санкциями против тех, кто нарушает международные правила или совершает бесчинства, и мы будем вместе работать над ответом на угрозы в сфере кибербезопасности", - сказала она в парламенте.

Премьер добавила, что Лондон и Брюссель также будут сотрудничать в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

"В тексте, который был согласован с Еврокомиссией, содержатся планы по сотрудничеству (между Британией и ЕС - ред) в области безопасности. Речь идет о тесном взаимодействии в сфере безопасности, о борьбе с преступностью и терроризмом", - сказала Т.Мэй.

По словам премьера Британии, "преступники должны нести ответственность за свои деяния независимо от того, где именно в Европе они находятся".

"Мы будем обмениваться данными, которые включают в себя информацию о ДНК, пассажирах и об отпечатках пальцев", - подчеркнула Т.Мэй.

Ранее в четверг ЕС и Великобритания на уровне переговорщиков согласовали 26-страничную декларацию о будущих отношениях Великобритании и ЕС. Она вместе с 585-страничным проектом соглашения о выходе Великобритании из ЕС составляет пакет документов, которые планируется согласовать на саммите ЕС 25 ноября.