Причастные к убийству Хашогги теперь под санкциями Франции

Новости мира: Франция ввела санкции против 18 подозреваемых в деле саудовского журналиста Хашогги.

Франция ввела персональные санкции против 18 лиц, причастных к убийству саудовского журналиста Джамаля Хашогги.

Такое решение французское правительство приняло в четверг, сообщает корреспондент во Франции.

"Убийство Хашогги является чрезвычайно тяжелым преступлением, направленным против свободы прессы и основополагающих прав", - говорится в распространенном заявлении Министерства иностранных дел Франции.

Франция требует, чтобы все обстоятельства убийства были раскрыты, и ожидает прозрачного и детального ответа от саудовских властей.

Восемнадцати лицам, которые являются гражданами Саудовской Аравии, запрещено посещать территорию Франции и всего Евросоюза.

Как сообщалось, саудовский журналист, обозреватель Washington Post Джамаль Хашогги исчез после того, как зашел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября. Официальный Эр-Рияд признал, что он убит, только после 20 октября. 1 ноября турецкие СМИ сообщили, что тело Хашогги было уничтожено в кислоте, однако официального подтверждения этой информации нет.