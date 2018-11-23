Заместитель генсека: РФ вмешательством в работу GPS помогла НАТО

Новости мира: Россия отрицает свою причастность к вмешательству в работу GPS.

Пытаясь создать препятствия в работе GPS-оборудования во время учений НАТО Trident-Juncture-2018, Россия только помогла союзникам улучшить свои навыки.

Об этом в интервью программе "The West Block" заявила заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер.

"Руководители учений сказали, что ждали подобных действий от России. По их словам, это позволило лучше потренироваться, поскольку попытка россиян в режиме реального времени вмешаться в учения предоставила нашим ребятам лучшую возможность понять, что следует делать и отреагировать", - сказала Геттемюллер.

Как сообщалось, по информации МИД Финляндии, во время военных учений НАТО со стороны России было зафиксировано вмешательство в работу системы GPS. Согласно данным норвежских оборонных сил, сигнал, создающий препятствия в работе GPS, исходил из Кольского полуострова. Норвежские и финские органы, которые отвечают за безопасность воздушной навигации, выдали предупреждение летчикам гражданской авиации по факту нарушения работы GPS.

Россия отрицает свою причастность к вмешательству в работу GPS.

В Норвегии с 25 октября до 7 ноября прошли самые большие после окончания холодной войны военные учения НАТО Trident Juncture-2018.

В масштабных учениях участвовали войска стран-членов Альянса, а также Швеции, Финляндии, Украины, Грузии и Иордании. Всего в учениях, проходивших в воздухе, на суше и на море, участвовало около 50 тысяч лиц личного состава. В Trident Juncture было задействовано 65 кораблей, 250 военных самолетов и около 10 тысяч единиц техники.