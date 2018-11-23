В Швеции уже три претендента на пост премьера отказались от кресла

Лидер Центристской партии Швеции Энни Лоуф отказалась от попыток сформировать правительство, ввиду чего страна стала еще ближе к досрочным выборам.
Об этом сообщает Reuters.
«Лидер Центристской партии Швеции в четверг отказалась от попыток сформировать правительство, предприняв еще один шаг к очередным выборам», - идет речь в сообщении.
Энни Лоуф - уже третий политик, который не может найти путь к формированию правительства после сентябрьских выборов, которые завели парламент в тупик. Глава парламента сейчас должен решить, что делать дальше.
Согласно шведскому законодательству, если парламент Швеции отбросит четырех кандидатов на должность премьера, страну ожидают досрочные выборы.
Как сообщалось, в Швеции возник политический кризис, правительство ушло в отставку, парламентские фракции ведут переговоры о формировании новой коалиции.