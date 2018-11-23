В Швеции уже три претендента на пост премьера отказались от кресла

Новости мира: Согласно шведскому законодательству, если парламент Швеции отбросит четырех кандидатов на должность премьера, страну ожидают досрочные выборы.

Лидер Центристской партии Швеции Энни Лоуф отказалась от попыток сформировать правительство, ввиду чего страна стала еще ближе к досрочным выборам.

Об этом сообщает Reuters.

«Лидер Центристской партии Швеции в четверг отказалась от попыток сформировать правительство, предприняв еще один шаг к очередным выборам», - идет речь в сообщении.

Энни Лоуф - уже третий политик, который не может найти путь к формированию правительства после сентябрьских выборов, которые завели парламент в тупик. Глава парламента сейчас должен решить, что делать дальше.

Согласно шведскому законодательству, если парламент Швеции отбросит четырех кандидатов на должность премьера, страну ожидают досрочные выборы.

Как сообщалось, в Швеции возник политический кризис, правительство ушло в отставку, парламентские фракции ведут переговоры о формировании новой коалиции.