Протест "желтых жилетов": Макрон решительно настроен

Новости мира: Макрон настроен прекратить массовые акции "Желтых жилетов".

Президент Франции Эммануэль Макрон решительно настроен прекратить противоправные массовые акции так называемых "желтых жилетов", уже пятый день протестующих против повышения цен на бензин. Об этом французский лидер заявил в связи с обострением ситуации и ростом количества жертв беспорядков.

"То, что происходит с субботы в Реюньоне (заморская территория Франции - ред.), серьезно. Мы применили необходимые средства и будем их продолжать. Наши военные будут мобилизованы для восстановления общественного порядка. Наша позиция неизменна, ведь то, что происходит, неприемлемо", - заявил президент Франции.

Следует отметить, что Макрон упомянул именно заморскую территорию Реюньон, поскольку там беспорядки наиболее жесткие, вследствие чего ранения получили 30 правоохранителей.

Как сообщалось, во Франции уже пятый день продолжаются протесты так называемых "желтых жилетов". Участники акции выступают против повышения акциза на топливо, а также против налоговой политики правительства в целом.

В результате столкновений 2 человека погибли, 585 получили ранения, включая 99 правоохранителей. Силы правопорядка задержали 582 человека.