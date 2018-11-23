Беглому премьер-министру Македонии выдвинули новые обвинения

Новости мира: Экс-премьеру Македонии, которому Венгрия дала политубежище, выдвинули новые обвинения.

Прокуроры Македонии выдвинули еще два обвинения против бывшего премьер-министра Николы Груевского, который после осуждения на родине за коррупцию получил убежище в Венгрии. Об этом сообщает AFP со ссылкой на заявление прокуроров.

"Македонские прокуроры выдвинули два новых обвинения против бывшего премьер-министра Николы Груевского, получившего убежище в Венгрии после осуждения до двух лет в своей стране", - говорится в сообщении.

Новые обвинения касаются "незаконного финансирования" его партии VMRO-DPMNE и незаконного строительства ее штаб-квартиры.

Как сообщалось, 2 ноября апелляционный суд Македонии подтвердил приговор суда в Скопье, избравшего двухгодичный срок заключения для бывшего главы правительства Николы Груевского за незаконное приобретение за государственные средства роскошного автомобиля для собственных потребностей.

13 ноября полиция Македонии выдала ордер на арест Груевского, поскольку судебным исполнителям не удалось установить его место пребывания, чтобы передать судебное решение. Впоследствии выяснилось, что разыскиваемый правительственный экс-чиновник попросил убежища в Венгрии.

20 ноября Миграционная служба Венгрии предоставила убежище Груевскому.