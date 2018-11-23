Скачать
Воскресенье, 25.11.2018
Пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против кораблей Украины
Пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против кораблей Украины
Порошенко: Автокефалия в скором времени будет официально оформлена
Порошенко о сроках получения автокефалии
Усика обязали провести бой с россиянином Лебедевым
Усика обязали провести бой с россиянином Лебедевым
Зонд NASA совершит посадку на Марсе в понедельник
Зонд NASA совершит посадку на Марсе в понедельник

Беглому премьер-министру Македонии выдвинули новые обвинения

Беглому премьер-министру Македонии выдвинули новые обвинения
12:45 Пт, 23 Ноябрь 2018 Телеграф Укринформ

Новости мира: Экс-премьеру Македонии, которому Венгрия дала политубежище, выдвинули новые обвинения.

Прокуроры Македонии выдвинули еще два обвинения против бывшего премьер-министра Николы Груевского, который после осуждения на родине за коррупцию получил убежище в Венгрии. Об этом сообщает AFP со ссылкой на заявление прокуроров.

"Македонские прокуроры выдвинули два новых обвинения против бывшего премьер-министра Николы Груевского, получившего убежище в Венгрии после осуждения до двух лет в своей стране", - говорится в сообщении.

Новые обвинения касаются "незаконного финансирования" его партии VMRO-DPMNE и незаконного строительства ее штаб-квартиры.

Как сообщалось, 2 ноября апелляционный суд Македонии подтвердил приговор суда в Скопье, избравшего двухгодичный срок заключения для бывшего главы правительства Николы Груевского за незаконное приобретение за государственные средства роскошного автомобиля для собственных потребностей.

Бывшему премьер-министру Македонии дали политическое убежище

13 ноября полиция Македонии выдала ордер на арест Груевского, поскольку судебным исполнителям не удалось установить его место пребывания, чтобы передать судебное решение. Впоследствии выяснилось, что разыскиваемый правительственный экс-чиновник попросил убежища в Венгрии.

20 ноября Миграционная служба Венгрии предоставила убежище Груевскому.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Венгрия, Македония, Политическое убежище, Прокуроры, Никола Груевский, Экс-премьер Македонии.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Екатерина Кухар показала, какой была в 16 лет
02 Гороскоп на сегодня, 25 ноября 2018: все знаки Зодиака
03 Bitcoin упал до стоимости сентября прошлого года
04 Годовщина Голодомора: Дуда написал письмо Порошенко
05 МИД РФ отметился циничным высказыванием о Голодоморе
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Еще один населенный пункт на оккупированном Донбассе перешел под контроль Украины
ООС взяли под контроль поселок на Светлодарской дуге
Итоги 24 ноября: День памяти жертв Голодомора и встреча Порошенко с Вейонисом
Главные новости за 24 ноября
&quot;Законы о евробляхах&quot; вступили в силу: как рассчитать стоимость растаможки авто
Сколько будет стоить растаможка авто на еврономерах
Рецепт дня: лазанья классическая с мясом
Рецепт дня: лазанья классическая с мясом
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь