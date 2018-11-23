В Италии бастуют медики: отсрочено более тысячи операций

Новости мира: В Италии бастуют врачи и ветеринары, они требуют государственного финансирования.

В итальянских больницах отсрочили тысячи операций из-за 24-часовой забастовки 120 тысяч врачей и ветеринаров. Об этом сообщает ANSA.

"В пятницу в итальянских больницах отсрочили тысячи операций из-за 24-часовой забастовки 120 тысяч врачей и ветеринаров", – говорится в сообщении.

Как сообщает ANSA, медики требуют увеличения финансирования государственного сектора здравоохранения и обновление секторального коллективного договора, который уже более 10 лет не обновлялся.

В профсоюзах считают, что этот сектор находится сейчас "на грани коллапса".

В то же время министр здравоохранения Италии Джулиа Грилло заявила, что сейчас "достаточно финансовых ресурсов, чтобы придерживаться обещаний относительно обновления контрактов в течение 2019-2021 годов".

Как сообщалось, 14 ноября греческие госслужащие начали 24-часовую забастовку в знак протеста против мер экономии в стране и за повышение зарплат и пенсий.