В Италии бастуют медики: отсрочено более тысячи операций

В итальянских больницах отсрочили тысячи операций из-за 24-часовой забастовки 120 тысяч врачей и ветеринаров. Об этом сообщает ANSA.
"В пятницу в итальянских больницах отсрочили тысячи операций из-за 24-часовой забастовки 120 тысяч врачей и ветеринаров", – говорится в сообщении.
Как сообщает ANSA, медики требуют увеличения финансирования государственного сектора здравоохранения и обновление секторального коллективного договора, который уже более 10 лет не обновлялся.
В профсоюзах считают, что этот сектор находится сейчас "на грани коллапса".
В то же время министр здравоохранения Италии Джулиа Грилло заявила, что сейчас "достаточно финансовых ресурсов, чтобы придерживаться обещаний относительно обновления контрактов в течение 2019-2021 годов".
Как сообщалось, 14 ноября греческие госслужащие начали 24-часовую забастовку в знак протеста против мер экономии в стране и за повышение зарплат и пенсий.