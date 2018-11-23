Родственники жертв катастрофы MH17 подали иск к России в ЕСПЧ

Новости мира: Группа родственников жертв крушения рейса MH17 подала в ЕСПЧ иск к России.

Родственники 55 нидерландцев, погибших в результате крушения лайнера "Малазийских авиалиний" на востоке Украины в 2014 году, подали в пятницу иск против России в Европейский суд по правам человека.

"Россия к удивлению моих клиентов не предоставила важную информацию группе, ведущей расследование. Затем она предоставила аргументы, которые оказались неправдивыми", - сообщил, комментируя нидерландскому общественному телевидению подачу иска, адвокат Мейру Мева. Он входит в группу юристов, оказывающих поддержку родственникам жертв.

"Боинг-777" "Малазийских авиалиний", выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек. Все они погибли.