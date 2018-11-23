Парламент Чехии не смог вынести вотум недоверия премьеру

Новости мира: Чешский парламент провалил вотум недоверия Бабишу.

После целого дня дебатов в нижней палате парламента Чешской Республики депутаты не смогли вынести вотум недоверия правительству Андрея Бабиша (движение ANO).

Из 182 принявших участие в голосовании против предложения о вынесении вотума недоверия в ходе поименного голосования высказались 92 депутат, поддержали его 90 из необходимого 101 голоса.

Инициировавшие рассмотрение вопроса шесть оппозиционных партий - гражданские демократы, христианские демократы, Пиратская партия, TOP 09, движения STAN и "Свобода и прямая демократия" (SPD) - имеют лишь 92 голоса. Партия самого Бабиша голосовала против, их поддержали коммунисты. Партнер по коалиции Чешская социал-демократическая партия не голосовали вовсе, покинув зал заседаний.

В своей речи перед депутатами Бабиш заявил: "Правда на моей стороне, и я надеюсь, что большинство из вас понимают это".

Он обвинил журналистов, сделавших сюжет о его сыне, во лжи и в желании свергнуть правительство.

Пока в Палате представителей шли дебаты и голосование, на Малостранской площади в Праге началась очередная демонстрация противников Бабиша.

Как сообщалось, поводом для поведения заседания стал скандал, связанный с расследованием журналистов, в котором сын Бабиша Андрей заявил, что его насильно вывезли в оккупированный Крым, чтобы не дать свидетельствовать по делу о махинациях с евросубсидиями в рамках дела о "Гнезде Аиста". Сам глава правительства заявил, что его сын болен шизофренией.

До этого с призывом к премьеру уйти в отставку обратился Сенат.