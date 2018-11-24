Скачать
Воскресенье, 25.11.2018
Пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против кораблей Украины
Пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против кораблей Украины
Порошенко: Автокефалия в скором времени будет официально оформлена
Порошенко о сроках получения автокефалии
Усика обязали провести бой с россиянином Лебедевым
Усика обязали провести бой с россиянином Лебедевым
Зонд NASA совершит посадку на Марсе в понедельник
Зонд NASA совершит посадку на Марсе в понедельник

ДТП с кортежем президента Молдовы: водитель грузовика признал вину

ДТП с кортежем президента Молдовы: водитель грузовика признал вину
01:20 Сб, 24 Ноябрь 2018 Телеграф Укринформ

Новости мира: Согласно молдавскому законодательству, если вина водителя будет доказана, ему грозит штраф или общественные работы, или три года тюрьмы.

Уголовное дело, связанное с дорожно-транспортным происшествием с участием кортежа президента Молдовы Игоря Додона, направили в суд.

"Водитель грузового автомобиля свою вину признал, ему предъявлено обвинение по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекших телесные повреждения и нанесших вред здоровью»", — отметил прокурор Прокуратуры по вопросам борьбы с организованной преступностью и в особо важных делах Валериу Бодяну.

При этом он не сообщил, был ли заслушан в этом деле сам президент Молдовы Игорь Додон.

Согласно молдавскому законодательству, если вина водителя будет доказана, ему грозит штраф в размере 32 тыс. леев (более 1,6 тыс. евро) или общественные работы сроком от семи до десяти суток, или три года тюрьмы с лишением водительских прав на два года.

Как сообщалось, 9 сентября этого года президентский кортеж попал в аварию на трассе Унгены-Кишинев. Травмы различной степени тяжести получили охранники и мать президента Игоря Додона, которая находилась в одном из автомобилей.

Ранее Додон заявил, что ни он, ни его семья не подавали никаких исков в отношении виновника ДТП.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Молдова, ДТП, Европа, Политика, Игорь Додон.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Екатерина Кухар показала, какой была в 16 лет
02 Годовщина Голодомора: Дуда написал письмо Порошенко
03 МИД РФ отметился циничным высказыванием о Голодоморе
04 Bitcoin упал до стоимости сентября прошлого года
05 Участники группы "KAZKA" прокомментировали лидерство в хит-парадах России
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Еще один населенный пункт на оккупированном Донбассе перешел под контроль Украины
ООС взяли под контроль поселок на Светлодарской дуге
Итоги 24 ноября: День памяти жертв Голодомора и встреча Порошенко с Вейонисом
Главные новости за 24 ноября
&quot;Законы о евробляхах&quot; вступили в силу: как рассчитать стоимость растаможки авто
Сколько будет стоить растаможка авто на еврономерах
Рецепт дня: лазанья классическая с мясом
Рецепт дня: лазанья классическая с мясом
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь