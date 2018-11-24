ДТП с кортежем президента Молдовы: водитель грузовика признал вину

Новости мира: Согласно молдавскому законодательству, если вина водителя будет доказана, ему грозит штраф или общественные работы, или три года тюрьмы.

Уголовное дело, связанное с дорожно-транспортным происшествием с участием кортежа президента Молдовы Игоря Додона, направили в суд.

"Водитель грузового автомобиля свою вину признал, ему предъявлено обвинение по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекших телесные повреждения и нанесших вред здоровью»", — отметил прокурор Прокуратуры по вопросам борьбы с организованной преступностью и в особо важных делах Валериу Бодяну.

При этом он не сообщил, был ли заслушан в этом деле сам президент Молдовы Игорь Додон.

Согласно молдавскому законодательству, если вина водителя будет доказана, ему грозит штраф в размере 32 тыс. леев (более 1,6 тыс. евро) или общественные работы сроком от семи до десяти суток, или три года тюрьмы с лишением водительских прав на два года.

Как сообщалось, 9 сентября этого года президентский кортеж попал в аварию на трассе Унгены-Кишинев. Травмы различной степени тяжести получили охранники и мать президента Игоря Додона, которая находилась в одном из автомобилей.

Ранее Додон заявил, что ни он, ни его семья не подавали никаких исков в отношении виновника ДТП.