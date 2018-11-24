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Вето Мадрида на проект соглашения по Brexit сохраняется

Вето Мадрида на проект соглашения по Brexit сохраняется
06:34 Сб, 24 Ноябрь 2018 Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости мира: Эти заявления ставят под угрозу срыва планируемый саммит ЕС, на котором планируется одобрить проекты политической декларации и соглашения по Brexit.

Правительство Испании сохраняет вето на проект соглашения по Brexit, поскольку не видит достаточных гарантий того, что к его позиции на переговорах по Гибралтару отнесутся с уважением, сообщил в пятницу испанской телерадиокомпании РТВЕ источник в канцелярии премьер-министра.

"По завершении встречи, которая прошла этим утром в Брюсселе, правительство вынесло суждение о том, что пока у нас так и нет достаточных гарантий по Гибралтару и по будущим отношениям (Великобритании), поэтому вето на соглашение о выходе (Великобритании из ЕС) и на политическую декларацию сохраняется", - цитирует РТВЕ слова источника.

Испанский премьер Педро Санчес, который сейчас находится в Гаване с визитом, в свою очередь, сообщил: "Мы не можем полагать, что соглашение будет. Мы должны быть уверены в том, что соглашения между ЕС и Великобританией не будет без того, чтобы предварительно не было обсуждено соглашение между Великобританией и Испанией".

Эти заявления ставят под угрозу срыва планируемый на воскресенье саммит ЕС, на котором планируется одобрить проекты политической декларации и соглашения по Brexit.

Ранее в ноябре премьер Испании П.Санчес заявлял, что Испания может выступить против сделки, если в ней не будет четко обозначен переговорный процесс между Мадридом и Лондоном по Гибралтару и по статусу его границы с Испанией.

Испанский премьер отмечал, что вопрос Гибралтара принципиально важен для его страны и диалог по нему должен идти напрямую между Испанией и Великобританией.

"Гибралтар не принадлежит Великобритании, поэтому мы как страна не можем принять, что то, что будет происходить с Гибралтаром, зависит от переговоров Великобритании и ЕС. Необходимо, чтобы это были переговоры между Великобританией и Испанией", - заявил он 20 ноября.

Ранее глава МИД Испании Жозеп Боррель заявлял, что Испания не примет соглашение по Brexit, если не будет ясности по тому, как будут проходить переговоры по будущему статусу Гибралтара.

Главный министр Гибралтара Фабиан Пикардо затем заявил, что он сожалеет, что позиция Мадрида "противоречит позитивному и конструктивному подходу, принятому в переговорах с участием Гибралтара в рамках процесса по выходу из ЕС".

В статье 184 проекта соглашения по Brexit говорится, что ЕС и Великобритания попытаются согласовать договоренности о будущих отношениях до конца переходного периода в декабре 2020 года. На Даунинг-стрит пояснили, что этот вопрос касается Гибралтара, так же как и других заморских территорий Великобритании.

В Испании настаивают, что переговоры о статусе Гибралтара должны вестись напрямую между Мадридом и Лондоном, и соответствующий пункт должен входить в соглашение по Brexit.

В ходе переговоров по Brexit Испания, Ирландия и Кипр вели с Великобританией самостоятельные переговоры, касающиеся вопросов границ.

Гибралтар перешел Великобритании в 1713 году по Утрехтскому мирному договору, Испания затем несколько раз пыталась вернуть эту территорию.

В конце 1960-х годов Испания из-за разногласий закрыла границу с Гибралтаром. Полностью открыла границу Испания только в 1985 году, то есть за год до своего вступления в Европейское экономическое сообщество - предшественник ЕС. При выходе Великобритании из ЕС, таким образом, вопрос о границе с Испанией вновь становится актуальным.

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Испания, ЕС, Великобритания, Евросоюз, Политика, Brexit.
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