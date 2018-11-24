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В ЕС выступили с заявлением о защите женщин

В ЕС выступили с заявлением о защите женщин
07:15 Сб, 24 Ноябрь 2018 Телеграф Укринформ

Новости мира: ЕС призывает к действиям по защите женщин от насилия накануне Международного дня защиты женщин от насилия.

У Евросоюза есть твердая позиция в вопросах защиты женщин от каких-либо проявлений унижения достоинства или обид.

Об этом говорится в совместном заявлении Еврокомиссии и Высокого представителя ЕС, распространенном по случаю Международного дня защиты женщин от насилия, ежегодно отмечаемого 25 ноября.

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«Насилие против женщин является тяжелейшим нарушением прав человека, которое все еще широко распространено в мире. ... Мы все несем ответственность за то, чтобы сказать «нет!», открыто противодействовать насилию и унижениям, защитить их жертв», - говорится в документе.

В заявлении отмечается, что женщины страдают от насилия везде - дома, на работе, в школах и университетах, на улицах, в общественном транспорте и даже в интернете. Его жертвой может стать любая женщина, что может повлиять на всю ее жизнь и ограничить участие в жизни общества.

«Около половины женщин в Европейском Союзе имели опыт словесных, физических или виртуальных оскорблений сексуального характера. По данным Евростата, 80 процентов жертв торговли людьми, случаи которых разоблачаются в ЕС, являются женщинами», - говорится в документе.

В заявлении отмечается, что искоренение насилия против женщин и девушек является одним из основополагающих пунктов принятой в ООН Повестки дня устойчивого развития до 2030 года. Это является первым шагом к укреплению глобального мира и безопасности, предпосылкой для развития и защиты прав человека, гендерного равенства, демократии и экономического роста.

«Глобальные вызовы требуют глобальных решений... В партнерстве с ООН мы положили начало глобальной многолетней инициативе «В кругу света» (Spotlight Initiative), которая направлена на устранение всех форм насилия против женщин и девушек. Благодаря выделению на указанные цели беспрецедентной суммы в размере 500 миллионов евро мы защищаем и предоставляем право голоса тем женщинам и девушкам, которые не могли говорить в собственных сообществах и хотели бы, чтобы их голос против насилия был услышан», - говорится в документе.

Отмечается, что Европейский Союз будет прилагать усилия для окончательного устранения такого явления, как насилие на гендерной основе.

«Жизнь без насилия является неотъемлемым правом человека: лишение женщин и девушек свободы означает лишение свободы всего мира», - говорится в совместном заявлении Еврокомиссии и Высокого представителя ЕС.

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Еврокомиссия, Женщины, Защита женщин.
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