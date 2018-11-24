Протестующий "желтый жилет" с гранатой требовал встречи с Макроном

Новости мира: Один из демонстрантов во Франции с гранатой в руках требовал встречи с президентом Эммануэлем Макроном.

На западе Франции арестовали вооруженного гранатой мужчину, требовавшего для демонстрантов встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Об этом пишет BBC.

Злоумышленник, одетый в люминесцентный жилет, сдался после нескольких часов переговоров в городе Анже. Этот инцидент произошел перед запланированными на 24 ноября в Париже массовыми демонстрациями "желтых жилетов".

В минувшую субботу протесты остановили большую часть Франции, поскольку 300 000 человек блокировали дороги, протестуя против повышения цен на топливо в стране.

Полиция впервые получила сообщение об инциденте в Анже примерно в 16:45 по местному времени в пятницу, причем мужчина наконец сдался только к 22:30.

По словам местной полиции, 45-летний мужчина держал в руках гранату, требуя, чтобы "желтых жилетов приняли в Елисейском Дворце", официальной резиденции президента в Париже.

Взрывное устройство не было поддельным, заявили в полиции, поэтому "существовал реальный риск" для окружающих. Митингующие отмежевались от неизвестного мужчины. В субботу протестующие начали блокировать дороги, как и в минувшие выходные.

За дни масштабных протестов "желтых жилетов" против повышения цен на топливо во Франции два человека погибли и 552 получили травмы различной степени тяжести.

Макрон настаивает на повышении акцизов на топливо. Он заявил, что пытается "изменить привычки", отучая французов от ископаемого топлива, а этот процесс "никогда не бывает простым".

Налоги на дизельное топливо выросли на 7 евроцентов, и правительство планирует их еще увеличить в ближайшие годы. Налог на бензин увеличили на 4 евроцента.