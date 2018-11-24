Лондон: угроза от РФ больше, чем от ИГИЛ или "Аль-Каиды"

Новости мира: Россия представляет "намного большую угрозу" для нацбезопасности Великобритании, чем ИГИЛ и "Аль-Каида".

Россия представляет "намного большую угрозу" для национальной безопасности Великобритании, нежели террористические организации ИГИЛ и "Аль-Каида".

Об этом глава Генштаба британской армии Марк Карлтон-Смит заявил в интервью британской газете The Telegraph, сообщает Deutsche Welle.

"Россия продемонстрировала, что готова применять военную силу для обеспечения безопасности и расширения своих национальных интересов. Россияне пытаются использовать уязвимые и слабые места, где бы они их ни обнаруживали", - указал британский генерал.

Помимо создания обычной военной угрозы, Москва непрестанно осуществляет попытки подорвать Запад, развивая боевые возможности в нетрадиционных сферах: в киберпространстве, в космосе и под водой, подчеркнул он.

По словам генерала, Великобритания и ее союзники не могут быть спокойными ввиду исходящей от РФ угрозы и оставлять ее без ответа, в особенности после отравления бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

Карлтон-Смит считает, что главным ответом Запада России является дальнейшее укрепление потенциала и согласованности действий НАТО.

При этом он высказался против идеи создания единой армии Евросоюза, подчеркнув, что не поддержит любую инициативу, которая снизит военную эффективность НАТО.