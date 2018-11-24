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В МИД РФ отреагировали на заявление командующего армией Британии

В МИД РФ отреагировали на заявление командующего армией Британии
14:13 Сб, 24 Ноябрь 2018 Телеграф eurointegration.com.ua

Новости мира: Сергей Лавров прокомментировал заявление командующего армией Британии об угрозе России.

Россия не может влиять на решения правительства Великобритании по назначениям армейских руководителей, а также на их заявления.

Об этом 24 ноября заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции в Португалии.

Лаврова попросили прокомментировать заявление командующего армией Великобритании Марка Карлтон-Смита о том, что Россия составляет гораздо большую угрозу для национальной безопасности страны, чем группировки ИГИЛ и "Аль-Каида".

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Министра спросили о том, есть ли у Москвы "красная линия" по высказываниям британских чиновников, на что он ответил: "Мы не можем никому запретить проявлять свои интеллектуальные и политические способности".

"Мы не можем влиять на решения правительства Великобритании о том, кому они доверяют руководство армией. Надеюсь, что такие решения проверяют на адекватность", - добавил Лавров.

Он добавил, что ИГИЛ еще имеет очаги сопротивления в Сирии, за которыми якобы стоят США.

Лондон обвиняет военную разведку России в применении химического оружия в Англии, нескольких кибератаках, а также в агрессивном поведении в Северном море.

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Великобритания, РФ, Сергей Лавров, МИД РФ.
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