Католическую церковь в Италии обязали платить налоги

Новости мира: В Италии Католическую Церковь обязали заплатить миллиарды долларов налогов.

Европейский суд принял решение о необходимости взыскания с католической церкви Италии налогов за аренду недвижимости за период с 2006 по 2011 годы.

По оценкам специалистов общая сумма аренды составляет от 4 до 5 млрд долларов, передают "Экономические новости".

Еще несколько лет назад европейские судьи пришли к выводу, что вернуть средства задним числом невозможно. Но теперь они отменили этот вердикт. В настоящее время церковь в Италии освобождена от уплаты налога на недвижимость в случае, если принадлежащие церкви объекты используются в некоммерческих целях.

Под эту статью подпадают больницы и школы для малоимущих: учреждения от которых церковь не получает доход.

Секретарь Епископской конференции Италии Стефано Руссо признал, что церковь должна платить налог на недвижимость, если речь идет о коммерческих объектах, в частности о гостиницах или платных школах и клиниках, находящихся в собственности католической церкви.