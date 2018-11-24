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Католическую церковь в Италии обязали платить налоги

Католическую церковь в Италии обязали платить налоги
16:22 Сб, 24 Ноябрь 2018 Телеграф УНИАН Фото: pixabay

Новости мира: В Италии Католическую Церковь обязали заплатить миллиарды долларов налогов.

Европейский суд принял решение о необходимости взыскания с католической церкви Италии налогов за аренду недвижимости за период с 2006 по 2011 годы.

По оценкам специалистов общая сумма аренды составляет от 4 до 5 млрд долларов, передают "Экономические новости".

Еще несколько лет назад европейские судьи пришли к выводу, что вернуть средства задним числом невозможно. Но теперь они отменили этот вердикт. В настоящее время церковь в Италии освобождена от уплаты налога на недвижимость в случае, если принадлежащие церкви объекты используются в некоммерческих целях.

Под эту статью подпадают больницы и школы для малоимущих: учреждения от которых церковь не получает доход.

Секретарь Епископской конференции Италии Стефано Руссо признал, что церковь должна платить налог на недвижимость, если речь идет о коммерческих объектах, в частности о гостиницах или платных школах и клиниках, находящихся в собственности католической церкви.

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Италия, Налоги, Католическая церковь, Стефано Руссо.
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