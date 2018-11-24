Глава МИД Чехии заявил, что Россия представляет угрозу для всего Евросоюза

Чешский министр иностранных дел Томаш Петршичек (Социал-демократическая партия) назвал Россию "опасной".
Об этом пишет Radio Praha.
Петршичек сказал, что Москва становится все настойчивее и представляет опасность, поскольку она распространяет дезинформацию и использует различные гибридные угрозы.
По его словам, Россия является настоящим риском для Чешской Республики и других государств Европейского Союза. Чехия не должна "ждать сложа руки на коленях", а более эффективно противостоять таким угрозам, отметил глава чешской дипломатии.
В этом контексте он отметил необходимость серьезного подхода к отчетам об угрозе Москвы от чешской разведки.
Министр сказал, что необходимо усилить стратегические коммуникации и борьбу с дезинформацией в рамках ЕС.
Напомним, 26 марта власти Чехии сообщили, что высылает трех сотрудников российской разведки, работающих под дипломатическим прикрытием, в знак солидарности с Великобританией. Это стало ответом на отравление бывшего российского агента Сергея Скрипаля в Солсбери.