Протесты "желтых жилетов": В МВД Франции рассказали, кто стоит за демонстрантами

Новости мира: Власти Франции возлагают на Ле Пен ответственность за массовые беспорядки.

В Министерстве внутренних дел Франции возлагают ответственность на ультраправых во главе с Марин Ле Пен за массовые беспорядки в Париже.

Об этом заявил в субботу министр внутренних дел страны Кристоф Кастанер, сообщает собственный корреспондент Укринформа во Франции.

"В Париже происходит эскалация протестов из-за Марин Ле Пен (лидер ультраправой политической силы), которая призвала демонстрантов выйти на Елисейские поля. Это сделали 5 тысяч человек и строят там баррикады", - заявил министр журналистам.

Он подчеркнул, что за массовыми беспорядками стоят ультраправые политические движения.

В то же время глава французского МВД высоко оценил действия правоохранителей, которых он лично посетил в субботу.

По предварительным оценкам на улицы Парижа общем вышло около 36 тысяч протестующих. Для поддержания порядка привлечены 3 тысячи правоохранителей. Они применяют спецсредства, включая водометы и слезоточивый газ.

Как сообщалось, во Франции уже неделю продолжаются массовые акции протестов так называемых "желтых жилетов", которые выступают против повышения акцизов на топливо, налоговой политики правительства и требуют отставки Президента Эммануэля Макрона.

По данным МВД Франции, в результате массовых беспорядков по всей стране два человека погибли, 606 получении ранения, включая около сотни правоохранителей.