Новости мира: Маккей утверждает, что Интерпол превратился в орган политической погони за ведьмами, который преследует политиков религиозных деятелей, военных и диссидентов.

За время своего почти столетнего существования Интерпол стал организацией, занимающейся преследованием инакомыслящих. Такое мнение в интервью изданию Toronto Star высказал председатель Постоянного комитета парламента Канады по вопросам общественной и национальной безопасности Джон Маккей.

"Интерпол возник как организация, которая должна была бы с помощью взаимного сотрудничества отслеживать международных преступников. Однако она превращается в орган политической погони за ведьмами, который преследует политиков, религиозных деятелей, военных и диссидентов", - сказал Маккей.

По его убеждению, тот факт, что ветеран российской милиции Александр Прокопчук смог получить голоса более 60 государств во время голосования за главу Интерпола после исчезновения предыдущего председателя в Китае, вызывает наименьшую обеспокоенность. "Думаю, следует быть осмотрительными относительно политических махинаций двух государств, которые не разделяют базовые демократические ценности", - отметил депутат.

Раньше сообщалось, что новым главой Интерпола на двухлетний срок был избран Ким Чон Ян, который до того исполнял обязанности президента организации в связи с арестом и отставкой Мен Хунвея.

Кроме него на должность претендовал представитель России Александр Прокопчук, который с 2016 года занимал должность вице-президента организации.