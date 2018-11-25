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Макрон об участниках протеста: Позор тем, кто пытался запугать чиновников

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Макрон об участниках протеста: Позор тем, кто пытался запугать чиновников
11:28 Вс, 25 Ноябрь 2018 Телеграф Укринформ

Новости мира: Президент Франции Эммануэль Макрон осудил участников массовых протестов "желтых жилетов", выступающих против повышения акцизов на топливо, за насилие.

Президент Франции Эммануэль Макрон поблагодарил правоохранителей за мужество и осудил участников массовых протестов, которые привели к насилию в стране. Об этом французский лидер заявил в воскресенье.

"Спасибо нашим правоохранительным органам за мужество и профессионализм. Позор тем, кто проявил агрессию. Позор тем, кто впроявил насилие в отношении других граждан и журналистов. Позор, кто пытался запугать должностных лиц", - заявил Президент Франции.

Он подчеркнул, что в Республике нет места для насилия.

Во Франции уже неделю продолжаются массовые акции протестов так называемых "желтых жилетов", выступающих против повышения акцизов на топливо, налоговой политики правительства и требующих отставки президента Макрона.

По данным МВД Франции, в результате массовых беспорядков по всей стране два человека погибли, 606 получении ранения, включая около сотни правоохранителей.

Протесты "желтых жилетов": полиция Парижа применила силу

Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер возложил ответственность за эскалацию массовых беспорядков на лидера ультраправых сил Марин Ле Пен. В воскресенье на улицы Парижа вышло около 36 тыс. протестующих. К поддержанию порядка привлечены 3 тыс. правоохранителей. Они применили специальную технику и средства, включая водометы и слезоточивый газ.

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Акция протеста, Насилие, Против, Эммануэль Макрон, Желтые жилеты, Повышения акцизов на топливо.
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