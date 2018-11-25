Макрон об участниках протеста: Позор тем, кто пытался запугать чиновников

Новости мира: Президент Франции Эммануэль Макрон осудил участников массовых протестов "желтых жилетов", выступающих против повышения акцизов на топливо, за насилие.

Президент Франции Эммануэль Макрон поблагодарил правоохранителей за мужество и осудил участников массовых протестов, которые привели к насилию в стране. Об этом французский лидер заявил в воскресенье.

"Спасибо нашим правоохранительным органам за мужество и профессионализм. Позор тем, кто проявил агрессию. Позор тем, кто впроявил насилие в отношении других граждан и журналистов. Позор, кто пытался запугать должностных лиц", - заявил Президент Франции.

Он подчеркнул, что в Республике нет места для насилия.

Во Франции уже неделю продолжаются массовые акции протестов так называемых "желтых жилетов", выступающих против повышения акцизов на топливо, налоговой политики правительства и требующих отставки президента Макрона.

По данным МВД Франции, в результате массовых беспорядков по всей стране два человека погибли, 606 получении ранения, включая около сотни правоохранителей.

Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер возложил ответственность за эскалацию массовых беспорядков на лидера ультраправых сил Марин Ле Пен. В воскресенье на улицы Парижа вышло около 36 тыс. протестующих. К поддержанию порядка привлечены 3 тыс. правоохранителей. Они применили специальную технику и средства, включая водометы и слезоточивый газ.