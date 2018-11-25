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Социал-демократическую партию Австрии впервые в истории возглавила женщина

Социал-демократическую партию Австрии впервые в истории возглавила женщина
14:18 Вс, 25 Ноябрь 2018 Телеграф Укринформ

Новости мира: Социал-демократическую партию Австрии впервые в истории возглавила женщина-политик, бывший министр здравоохранения Памела Рэнди-Вагнер.

Социал-демократическую партию Австрии (SPO) - вторую по величине партию страны, в составе коалиции в разное время управлявшую Австрией несколько десятилетий, а после выборов осенью 2017 года оказавшуюся в оппозиции – впервые в истории возглавила женщина-политик, экс-министр здравоохранения Памела Рэнди-Вагнер.

Выборы нового главы SPO прошли в воскресенье во время партийных собраний в городе Вельс.

За нового руководителя одной из старейших партий страны (основана в 1889 году) и крупнейшей нынешней оппозиционной политсилы проголосовали 97,8% партийных членов.

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47-летняя врач Памела Рэнди-Вагнер уже заявила об амбициях победить на следующих парламентских выборах и таким образом стать первой женщиной-федеральным канцлером Австрии. В ближайшее время левоцентристская SPO должена предложить свою новую программу.

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Австрия, Глава, Социал-демократическая партия Австрии, Памела Рэнди-Вагнер, Экс-министр здравоохранения Австрии, Впервые в истории.
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