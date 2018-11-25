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В Швейцарии провалились два референдума

В Швейцарии провалились два референдума
18:39 Вс, 25 Ноябрь 2018 Телеграф Европейская правда Фото: pixabay.com

Новости мира: В Швейцарии, в воскресенье, 25 ноября, прошло сразу два референдума.

Швейцарцы на референдуме в воскресенье не поддержали инициативу, которая предлагала начать выделение государственных субсидий фермерам, которые выращивают коров в естественный способ, не удаляя им рога.

Об этом свидетельствуют промежуточные результаты подсчета голосов (подсчитаны результаты в 24 из 26 кантонов), сообщает издание Neue Zurcher Zeitung.

45,2% опрошенных высказались в поддержку инициативы, тогда как 54,5% - выступили против.

Референдум о сохранении "достоинства домашнего скота" инициировал 66-летний фермер. Для этого он сумел собрать 100 тысяч голосов.

Инициатива предлагала, чтобы государство выделяло фермерам, которые не удаляют рога коровам, ежегодную субсидию в размере 190 швейцарских франков ($ 191,65) на одну единицу рогатого скота.

В Швейцарии корова является национальным символом, причем три четверти коров в стране - безрогие. Рога коровам удаляют еще в детстве с помощью раскаленного железа, когда животные находятся в седативном состоянии.

Сторонники идеи "рогатых коров" утверждают: рога помогают коровам общаться и регулировать температуру тела. Некоторые говорят, что процесс изъятия рог мучительный и неестественный.

Инициатива имеет и экономический аспект. Безрогий скот можно держать в тесных сараях, тогда как для рогатого нужно больше пространства для содержания.

Также жители Швейцарии не поддержали на референдуме инициативу популистов, согласно которой национальному праву предлагалось придать больший вес, чем международному.

66,4% тех, кто приняли участие в референдуме, не поддержали предложение популистов. Соответственно, лишь 33,4% участников голосования поддержали инициативу.

Так называемая "инициатива по самоопределению" принадлежит правопопулистской Швейцарской народной партии, которая недовольна тем, что Верховный суд Швейцарии подверг сомнению некоторые из ее последних предложений, ссылаясь в своих решениях на международное право.

В Швейцарии опасались, если инициатива популистов будет реализована, то страна почти неверное могла бы денонсировать Европейскую конвенцию по правам человека. А это не только лишило бы швейцарцев доступа к Европейскому суду по правам человека, но и создало бы кризис в отношениях с Евросоюзом.

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Швейцария, Референдум, Рогатый скот, Коровы.
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