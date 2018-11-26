Юнкер о Brexit: Это соглашение – лучшее, чего мы могли достичь

Новости мира: Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что если сделка по Brexit не преодолеет парламентские препятствия, то сделки не будет вовсе.

Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер исключил возможность разработки нового соглашения о выходе Великобритании из состава Евросоюза. Об этом он заявил в эфире немецкого телеканала ZDF.

"Это сделка, как говорят британцы, это соглашение – лучшее, чего мы могли достичь. Или будет это, или ничего другого. Если эта сделка не преодолеет парламентские препятствия, то сделки не будет вовсе", - сказал Юнкер.

Он по-прежнему считает, что решение покинуть ЕС является плохим для британцев и для остальных европейцев. Однако при этом рад, что после изнурительных дней, недель и месяцев все же удалось достичь согласия.

Теперь задачей премьера Терезы Мэй и ее кабинета является убедить парламент поддержать соглашение. Лучшим бы было предотвратить Brexit, признал он, но отметил, что заданием Брюсселя никогда не было попытаться подтолкнуть британцев к проведению повторного референдума.