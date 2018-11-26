В Чехии эвакуировали один из ведущих вузов страны

Новости мира: В одном из ведущих вузов Чехии эвакуировали около 300 человек из-за предупреждения о минировании.

Из-за звонка анонима, предупредившего о взрывчатке в Высшей школе экономики в чешской столице, пришлось эвакуировать один из ведущих вузов страны. Об этом информирует iDnes

"Неизвестный преступник сообщил о взрывчатке в пражском экономическом университете в районе Жижков. Полиция эвакуировала несколько сотен человек", - говорится в сообщении.

В целом эвакуировано около 300 человек. Здание осматривают пиротехники, на месте работают военная полиция, пожарные и полицейские.

Улицы вокруг университета перекрыты. Как долго длится ограничение и проверка объекта, пока неясно.