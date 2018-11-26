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В Австрии остановились все поезда

В Австрии остановились все поезда
22:09 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: pixabay.com

Новости мира: Все поезда остановились из-за забастовки австрийских железнодорожников.

В Австрии в понедельник остановились все поезда из-за двухчасовой забастовки железнодорожников, которая в итоге коснулась 100 тысяч путешественников в Европе. Об этом сообщает Reuters.

Австрийский профсоюз железнодорожников объявил "упреждающий удар", чтобы усилить позиции в отношении своих требований в ежегодных переговорах о выплате заработной платы.

Австрийская национальная железнодорожная компания OBB незадолго до начала забастовки сообщила, что, поскольку профсоюз не сообщил, какие именно направления затронет забастовка, все они будут закрыты, в том числе для поездов, прибывающих из других стран.

"Союз до сих пор не сообщил о нарушениях в работе линий. Поэтому, из соображений операционной безопасности, OBB временно закрыла железнодорожный транспорт по всей Австрии в 12:00", - отметили в компании.

Австрия - важный центр европейских железных дорог, забастовка затронула поезда из Италии, Германии, Швейцарии, Венгрии и Чехии.

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Забастовка, Австрия, Железнодорожники, Поезда.
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