В Австрии остановились все поезда

Новости мира: Все поезда остановились из-за забастовки австрийских железнодорожников.

В Австрии в понедельник остановились все поезда из-за двухчасовой забастовки железнодорожников, которая в итоге коснулась 100 тысяч путешественников в Европе. Об этом сообщает Reuters.

Австрийский профсоюз железнодорожников объявил "упреждающий удар", чтобы усилить позиции в отношении своих требований в ежегодных переговорах о выплате заработной платы.

Австрийская национальная железнодорожная компания OBB незадолго до начала забастовки сообщила, что, поскольку профсоюз не сообщил, какие именно направления затронет забастовка, все они будут закрыты, в том числе для поездов, прибывающих из других стран.

"Союз до сих пор не сообщил о нарушениях в работе линий. Поэтому, из соображений операционной безопасности, OBB временно закрыла железнодорожный транспорт по всей Австрии в 12:00", - отметили в компании.

Австрия - важный центр европейских железных дорог, забастовка затронула поезда из Италии, Германии, Швейцарии, Венгрии и Чехии.