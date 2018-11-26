Экс-глава МВФ может получить еще один тюремный срок

Новости мира: В Испании заключенный экс-глава МВФ может получить еще один срок за мошенничество.

Экс - глава МВФ Родриго Рато, отбывающий срок за мошенничество с кредитными карточками, попал в число обвиняемых в фальсификации финотчетности во время флотации одного из крупнейших банков Испании Bankia.

Об этом сообщает АР..

"Бывший глава Международного валютного фонда Родриго Рато, который был председателем Bankia в период между 2010 и 2012 годами, входит в число 35 обвиняемых в мошенничестве и фальсификации финансовой отчетности по флотации банка в 2011 году", - говорится в сообщении.

Прокуроры требуют пяти лет лишения свободы для Рато, который уже отбывает тюремное заключение сроком в четыре с половиной лет за злоупотребления с корпоративными кредитными картами Bankia.