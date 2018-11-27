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"У этой сделки нет поддержки": Договор Мэй по Brexit раскритиковали в парламенте

&quot;У этой сделки нет поддержки&quot;: Договор Мэй по Brexit раскритиковали в парламенте
00:05 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Британский парламент проголосует по Brexit 11 декабря.

Голосование по соглашению Великобритании и ЕС о Brexit пройдет в британской палате общин 11 декабря, сообщают в понедельник британские СМИ.

Издание "Бизнес инсайдер" со ссылкой на письмо с расписанием для Консервативной партии сообщает, что перед голосованием пройдет пять дней дебатов по соглашению.

На Даунинг-стрит подтвердили дату голосования, отмечает издание.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй также упомянула 11 декабря как день, в который палата общин должна принять решение по соглашению.

"Я жду 11 декабря и того момента, когда эта палата (общин - Ред.) встанет перед решением, желает она или не желает исполнить то, за что голосовал британский народ", - сказала она.

Т.Мэй в понедельник выступала в британском парламенте, где достигнутое ею соглашение по Brexit раскритиковали и ее однопартийцы и оппозиционные лейбористы.

Так, лидер лейбористов Джереми Корбин заявил, что соглашение стало "худшим в мире" и призвал парламент отвергнуть его "для блага нации".

"У этой сделки нет поддержки ни на одной стороне палаты, как и во всей стране", - сказал Дж.Корбин.

Бывший глава МИД Великобритании Борис Джонсон в свою очередь заявил, что называть сделку неудовлетворительной было бы честным.

"Я бы даже сказал, что это даже немного преуменьшение, так как очень трудно представить, как эта сделка может дать уверенность предпринимателям или кому-либо еще", - сказал Б.Джонсон.

Консерватор и сторонник Brexit Марк Франсуа заявил, что достигнутая сделка стала капитуляцией и она никогда не получит необходимого числа голосов в парламенте. По его словам, сделка "мертва так же, как и додо".

Газета "Гардиан" напоминает, что порядка 89 членов консервативной партии заявили, что они не готовы поддержать сделку по Brexit, достигнутую Т.Мэй.

Ранее Т.Мэй говорила, что голосование в палате общин состоится до Рождества.

Главы государств и правительств 27 стран Евросоюза в воскресенье на внеочередном заседании Европейского совета утвердили соглашение о выходе Великобритании из ЕС и декларацию о будущих отношениях.

Теперь проект сделки по Brexit должен выдержать голосование в британском парламенте и Европарламенте. Британские СМИ сообщают, что в Великобритании все больше опасаются возможности того, что сделка не пройдет парламент.

Чтобы сделка прошла 650-местную палату общин, нужно простое большинство голосов.

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Все по теме:

Великобритания, Борис Джонсон, Тереза Мэй, Джереми Корбин, Brexit, Марк Франсуа.
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