Германия и Франция призвали Россию открыть доступ в Азовское море

Новости мира: Франция и Германия в ООН призывают Россию открыть доступ к Азовскому морю.

Германия и Франция солидарны с Украиной и поддерживают ее суверенитет и территориальную целостность.

Об этом заявила заместитель Постоянного представителя Франции в ООН Анна Гоген во время экстренного заседания Совбеза по ситуации в Керченском проливе.

"Хочу заверить Украину в нашей солидарности и решительно заявить о преданности Франции и Германии полному суверенитету и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ", - сказала Гоген.

Она также призвала Россию восстановить свободный проход Керченским проливом. "Франция и Германия призывают Россию уважать и восстановить свободу международного мореплавания в Керченском проливе в соответствии с международным морским законодательством и открыть доступ к Азовскому морю, которое сейчас остается закрытым", - отметила дипломат.

Кроме этого Гоген обратилась к РФ с призывом вернуть свободу задержанным украинским морякам. "Мы призываем предпринять действия по немедленному уменьшению напряжения. Мы также призываем Россию как можно скорее освободить задержанных украинских моряков и судна", - отметила дипломат.

Как сообщалось, 25 ноября российские суда обстреляли и захватили три украинских корабля в районе Керченского пролива. По последним данным, шестеро украинских моряков получили ранения.