Скачать
Вторник, 27.11.2018
Порошенко: Украина находится под угрозой полномасштабной войны с РФ
Порошенко: Украина находится под угрозой полномасштабной войны с РФ
В Украине еще один банк признали банкротом
В Украине еще один банк признали банкротом
Хоффенхайм - Шахтер: онлайн трансляция матча
Хоффенхайм - Шахтер: онлайн трансляция матча
Рождественский пост 2018: история, традиции и правила, которые нужно знать каждому
Рождественский пост 2018: история, традиции и правила, которые нужно знать каждому

Германия и Франция призвали Россию открыть доступ в Азовское море

Германия и Франция призвали Россию открыть доступ в Азовское море
06:19 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Франция и Германия в ООН призывают Россию открыть доступ к Азовскому морю.

Германия и Франция солидарны с Украиной и поддерживают ее суверенитет и территориальную целостность.

Об этом заявила заместитель Постоянного представителя Франции в ООН Анна Гоген во время экстренного заседания Совбеза по ситуации в Керченском проливе.

"Хочу заверить Украину в нашей солидарности и решительно заявить о преданности Франции и Германии полному суверенитету и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ", - сказала Гоген.

Она также призвала Россию восстановить свободный проход Керченским проливом. "Франция и Германия призывают Россию уважать и восстановить свободу международного мореплавания в Керченском проливе в соответствии с международным морским законодательством и открыть доступ к Азовскому морю, которое сейчас остается закрытым", - отметила дипломат.

Кроме этого Гоген обратилась к РФ с призывом вернуть свободу задержанным украинским морякам. "Мы призываем предпринять действия по немедленному уменьшению напряжения. Мы также призываем Россию как можно скорее освободить задержанных украинских моряков и судна", - отметила дипломат.

Как сообщалось, 25 ноября российские суда обстреляли и захватили три украинских корабля в районе Керченского пролива. По последним данным, шестеро украинских моряков получили ранения.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Германия, Азовское море, Франция, Совбез ООН.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Украине ввели военное положение: названы области
02 Маникюр по знаку Зодиака: модные идеи дизайна ногтей (Фото)
03 Мобилизация во время военного положения: кого призовут и что будет
04 Невозможно сдержать смех: забавная подборка безнадежно запоротых свадебных снимков
05 Гороскоп на сегодня, 27 ноября 2018: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Подконтрольный РФ &quot;суд&quot; арестовал 12 украинских моряков
Подконтрольный РФ "суд" арестовал 12 украинских моряков
Снегопады, шторм и морозы: в Украину циклон принес ухудшение погоды
Шторм и морозы: в Украину циклон принес ухудшение погоды
Перерасчет пенсий: Когда состоится первый этап
Перерасчет пенсий: Когда состоится первый этап
Кейт Миддлтон нарушила королевский протокол в день своей свадьбы
Кейт Миддлтон нарушила королевский протокол в день своей свадьбы
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь